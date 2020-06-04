За халатность: кто ответит за ЧП в Норильске?

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За аварию в Норильске должны нести ответственность компания "Норникель" и губернатор Красноярского края Александр Усс, прокомментировал в интервью радио Sputnik директор Центр развития региональной политики Илья Гращенков.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК "Халатность" после ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом в четверг сообщили в Следственном комитете России. Уголовное дело связано с "несвоевременным информированием" о масштабном разливе топлива.

"Реально ответственна должна быть компания "Норникель", которая должна отвечать за свои объекты, тем более что ситуация уже повторяется второй раз. В 2014 году "Норникель" уже доводил до того, что реки Красноярского края окрасились в красный цвет. Тогда Владимир Потанин обещал потратить крупную сумму на систему экологического мониторинга и прекращение дальнейших выбросов, но спустя 6 лет мы видим повторение ситуации. Та же проблема замалчивания, сначала попытка скрыть, потом попытка и обещание все исправить. Скорее всего, поскольку авария более сложная, так просто, как в 2014, ситуацию не решить. Губернатор Александр Усс должен нести солидарную ответственность, поскольку интересы губернатора не должны совпадать с интересами финансовой промышленной группы в регионе. Губернатор поставлен в интересах людей, а не бизнеса. Когда губернатор делает вид, что узнает об аварии из соцсетей, это либо плохое информирование, либо попытка сокрытия. Тогда должно следствие разбираться, с какими целями это было применено", – считает Илья Гращенков.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая: из хранилища вылилось 20 тысяч тонн дизельного топлива. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/