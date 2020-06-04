Госзакупки смогут стать драйвером роста для российской радиоэлектроники

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Директор по связям с органами власти GS Group Сергей Долгопольский о мерах поддержки российской радиоэлектроники в условиях ускоренного перехода мировой экономики к шестому технологическому укладу, вызванного экономическим кризисом.

Одним из первых решений премьер-министра РФ Михаила Мишустина стало утверждение в январе 2020 года «Стратегии развития электронной промышленности РФ на период до 2030 года». Ее мероприятия направлены на быстрый выход российской электронной промышленности из тупика, развитие отечественных технологий и производственных мощностей в рамках разработки и реализации программ импортозамещения. Промежуточными целями Стратегии являются формирование внутреннего потребительского спроса на отечественную электронику, создание центров отраслевого развития – российских «силиконовых долин», создание отечественных инновационных продуктов, таких, как твердотельные накопители и OLED-дисплеи шестого поколения, и уход России от «электронной» зависимости от зарубежных поставщиков.

Член правления российской Ассоциации разработчиков и производителей электроники, директор по связям с органами власти GS Group Сергей Долгопольский считает принятие стратегии правильным шагом, так как без стратегического документа отрасль развиваться не может, а у науки и бизнеса должны быть понятные и измеримые цели. Сегодня отечественная радиоэлектроника вынуждена в условиях пандемии противостоять китайскому демпингу в нескольких секторах: начиная от светодиодов и заканчивая твердотельному накопителю. Регуляторной поддержки и интеграции с реестром отечественной радиоэлектроники в недавнем письме к правительству попросили премьера Михаила Мишустина руководители 20 компаний, входящих в Ассоциацию производителей светодиодов и систем на их основе. По их мнению, это даст преимущества при госзакупках. На рынок готов выйти даже холдинг GS Group, если будет принято решение о протекционистских мерах поддержки отечественных производителей.

С просьбой об усилении мер по локализации в России производства востребованных устройств, например, роутеров и маршрутизаторов, обратились в Минпромторг и производители радиоэлектроники через своего представителя АРПЭ (Ассоциацию российских производителей электроники). Когда встало производство элементов в Китае, отечественная электронная промышленность оказалась парализованной. Одновременно ассоциация просит пересмотреть чрезмерно жесткие действующие нормы в том, что касается требований к включению оборудования в отечественный реестр, поскольку включение в реестр позволяет рассчитывать на определенные преференции при госзакупках.

По оценкам эксперта, вступление России в ВТО в итоге привело к тому, что отечественный рынок электроники оказался в тупике, не выдержав ценовой конкуренции с китайскими товарами как на внутреннем рынке, так и на внешних: доля российских производителей сегодня не превышает 0,35% мирового рынка. «Сегодня Россия практически полностью зависит от иностранных поставщиков электроники, что в условиях нарастающего глобального экономического кризиса и спровоцированного им ускоренного перехода ведущих экономик мира к шестому технологическому укладу, абсолютно недопустимо», подчеркивает Сергей Долгопольский.

Одним из KPI новой стратегии является увеличение доли электронной промышленности в ВВП страны с сегодняшних 1,8% до 3,5% к 2030 году при среднем мировом показателе в 4,2%. Одновременно выручка предприятий отрасли за 10 лет должна увеличиться почти в 3 раза, с 1,8 трлн рублей в 2018 году, до 5,22 трлн рублей в 2030 году. По мнению Сергея Долгопольского, достижение этого показателя будет обусловлено прежде всего точностью исполнения мероприятий стратегии в части переориентации спроса на российскую электронику государственных компаний и корпораций. «Если мы не можем установить ввозные пошлины на иностранные товары электронной промышленности из-за норм ВТО и защитить свой внутренний рынок таким образом, то мы можем ускорить формирование спроса на отечественную продукцию и начать это с рынка госзакупок», - согласен Сергей Долгопольский. А по расчетам АРПЭ, без привлечения дополнительного государственного финансирования, только за счет использования внутренних ресурсов отрасли и правильной организации госзакупок, возможно увеличить объемы продаж отечественной электронной аппаратуры до $100 млрд (7,3 трлн рублей) в год, что значительно превышает плановые показатели, заложенные в стратегию.

Источник: GS Group