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«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за май 2020 года

В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в мае 2020 года.

В Южном федеральном округе в мае 2020 года лидерами по МедиаИндексу стали глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что отелям и санаториям республики с 15 июня разрешат размещение жителей полуострова с соблюдением требований Роспотребнадзора. Также Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма закупят экспресс-тесты для определения новой коронавирусной инфекции для использования в санаторно-курортной отрасли. Кроме того, Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма попросят помощь из федерального бюджета в связи с остановкой работы нескольких отраслей на фоне коронавируса. Помимо этого СМИ сообщали, что глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал отказ Украины принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ограничительные меры на Кубани, введенные из-за распространения коронавируса, несмотря на ряд послаблений, будут продлены до 6 июня. Также Вениамин Кондратьев сообщил, что санатории Кубани, имеющие медицинскую лицензию, могут возобновить работу с 1 июня, курортный сбор не будет взиматься до начала 2021 года. Помимо этого СМИ сообщали, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил своему первому заместителю Андрею Алексеенко разработать административные меры поддержки застройщиков, так как из-за карантина предприятия строительного комплекса были вынуждены простаивать.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что с 15 мая начнется поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в регионе. Также Василий Голубев заявил, что сотрудники государственных структур в Ростовской области должны, как и все остальные жители региона, соблюдать масочный режим в общественных местах, за его нарушение чиновникам может грозить увольнение независимо от должности. Кроме того, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что количество лабораторий, осуществляющих тестирование на новый коронавирус в Ростовской области, будет увеличено с 8 до 12.

Главы регионов в мае 2020 года:

Место в рейтинге

Перемещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во

сообщений

МедиаИндекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

82 990

859 423,7

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

35 172

275 879,9

3

0

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

17 828

203 948,0

4

+5

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

21 885

144 931,1

5

+1

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

16 685

126 354,9

6

+2

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

12 609

123 035,2

7

-2

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

15 172

110 392,4

8

-1

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

25 902

109 092,3

9

+3

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

14 609

86 303,6

10

-6

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

11 072

83 692,0

11

+2

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

11 408

83 099,4

12

+2

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

6 970

78 244,0

13

-2

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

9 601

74 963,0

14

+15

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

7 289

62 847,7

15

-5

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

11 601

62 496,5

16

+3

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

13 913

61 162,0

17

+10

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

8 604

53 447,7

18

-2

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

7 504

52 754,3

19

-4

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

9 293

51 837,3

20

+1

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

9 748

51 181,2

21

-1

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

7 813

51 090,2

22

0

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

8 346

50 569,2

23

-5

УЙБА Владимир Викторович

Коми

6 586

48 447,7

24

-7

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

6 796

47 707,5

25

-1

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

7 511

42 103,1

26

+43

ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич

Дагестан

7 408

41 116,1

27

+3

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

6 394

40 947,1

28

-5

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

6 020

40 786,2

29

+10

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

9 478

40 131,0

30

+50

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

3 981

38 529,1

31

+1

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

7 323

38 117,4

32

+6

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

4 794

36 145,7

33

+7

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

5 697

35 378,5

34

0

МОРОЗОВ Сергей Иванович

Ульяновская обл.

6 185

34 543,6

35

-9

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

4 447

32 999,2

36

-5

БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович

Пензенская обл.

6 137

32 935,0

37

-12

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

3 557

31 879,1

38

-10

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

5 142

31 649,1

39

-3

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

3 411

31 514,1

40

+8

УСС Александр Викторович

Красноярский край

5 864

29 336,0

41

+9

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

6 057

27 462,2

42

+9

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

8 353

26 983,3

43

-8

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

4 273

26 591,0

44

+5

РАДАЕВ Валерий Васильевич

Саратовская обл.

5 166

24 831,0

45

-8

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

5 036

24 650,5

46

+1

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

6 687

23 938,1

47

+6

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

5 224

22 747,1

48

-15

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

3 352

22 534,0

49

+32

БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович

Северная Осетия - Алания

3 078

21 572,0

50

-9

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

4 865

21 297,4

51

+9

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

4 353

21 006,0

52

-6

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

3 784

20 865,0

53

-9

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

3 818

19 179,0

54

-12

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

3 035

19 022,6

55

-12

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

3 366

18 978,0

56

0

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

2 385

17 729,0

57

+22

КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич

Тыва

1 989

17 400,1

58

-6

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

4 781

17 398,0

59

+12

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

3 501

17 300,9

60

+12

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 280

17 061,1

61

-4

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

3 241

16 694,2

62

-8

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

3 911

16 383,1

63

-8

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

3 955

16 034,0

64

-19

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

3 001

15 674,2

65

0

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

2 008

15 083,0

66

-2

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

2 003

14 649,0

67

-8

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

4 050

14 641,1

68

-1

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

2 250

14 628,0

69

-8

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2 933

14 106,1

70

-7

ФУРГАЛ Сергей Иванович

Хабаровский край

2 419

13 485,0

71

-5

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

2 414

11 904,0

72

-4

ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович

Кировская обл.

2 601

11 901,1

73

-11

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

2 279

10 535,0

74

-4

ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич

Томская обл.

1 856

10 040,1

75

-2

ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович

Марий Эл

1 791

9 098,0

76

0

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 624

8 628,0

77

-19

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

3 056

8 441,1

78

+4

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1 092

7 870,0

79

+5

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

858

7 710,0

80

-3

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1 160

7 111,0

81

-6

ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич

Мордовия

1 683

7 024,0

82

+1

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

1 316

6 712,0

83

-9

САВЧЕНКО Евгений Степанович

Белгородская обл.

1 569

5 910,2

84

+1

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 099

5 688,1

85

-7

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

1 091

4 719,0

Источник: "Медиалогии".

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Категория: Новости / В России

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