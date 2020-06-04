«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за май 2020 года

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В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в мае 2020 года.

В Южном федеральном округе в мае 2020 года лидерами по МедиаИндексу стали глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что отелям и санаториям республики с 15 июня разрешат размещение жителей полуострова с соблюдением требований Роспотребнадзора. Также Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма закупят экспресс-тесты для определения новой коронавирусной инфекции для использования в санаторно-курортной отрасли. Кроме того, Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма попросят помощь из федерального бюджета в связи с остановкой работы нескольких отраслей на фоне коронавируса. Помимо этого СМИ сообщали, что глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал отказ Украины принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ограничительные меры на Кубани, введенные из-за распространения коронавируса, несмотря на ряд послаблений, будут продлены до 6 июня. Также Вениамин Кондратьев сообщил, что санатории Кубани, имеющие медицинскую лицензию, могут возобновить работу с 1 июня, курортный сбор не будет взиматься до начала 2021 года. Помимо этого СМИ сообщали, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил своему первому заместителю Андрею Алексеенко разработать административные меры поддержки застройщиков, так как из-за карантина предприятия строительного комплекса были вынуждены простаивать.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что с 15 мая начнется поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в регионе. Также Василий Голубев заявил, что сотрудники государственных структур в Ростовской области должны, как и все остальные жители региона, соблюдать масочный режим в общественных местах, за его нарушение чиновникам может грозить увольнение независимо от должности. Кроме того, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что количество лабораторий, осуществляющих тестирование на новый коронавирус в Ростовской области, будет увеличено с 8 до 12.

Главы регионов в мае 2020 года:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений МедиаИндекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 82 990 859 423,7 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 35 172 275 879,9 3 0 БЕГЛОВ Александр Дмитриевич Санкт-Петербург 17 828 203 948,0 4 +5 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 21 885 144 931,1 5 +1 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 16 685 126 354,9 6 +2 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 12 609 123 035,2 7 -2 ХАБИРОВ Радий Фаритович Башкортостан 15 172 110 392,4 8 -1 НИКИТИН Глеб Сергеевич Нижегородская обл. 25 902 109 092,3 9 +3 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 14 609 86 303,6 10 -6 ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович Челябинская обл. 11 072 83 692,0 11 +2 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 11 408 83 099,4 12 +2 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская обл. 6 970 78 244,0 13 -2 НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич Республика Саха 9 601 74 963,0 14 +15 ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич Архангельская обл. 7 289 62 847,7 15 -5 ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 11 601 62 496,5 16 +3 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 13 913 61 162,0 17 +10 ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич Псковская обл. 8 604 53 447,7 18 -2 ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович Карелия 7 504 52 754,3 19 -4 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 9 293 51 837,3 20 +1 КОБЗЕВ Игорь Иванович Иркутская обл. 9 748 51 181,2 21 -1 КОЖЕМЯКО Олег Николаевич Приморский край 7 813 51 090,2 22 0 АЗАРОВ Дмитрий Игоревич Самарская обл. 8 346 50 569,2 23 -5 УЙБА Владимир Викторович Коми 6 586 48 447,7 24 -7 ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич Кемеровская обл. 6 796 47 707,5 25 -1 РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович Севастополь 7 511 42 103,1 26 +43 ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич Дагестан 7 408 41 116,1 27 +3 КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 6 394 40 947,1 28 -5 БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович Удмуртия 6 020 40 786,2 29 +10 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 9 478 40 131,0 30 +50 БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич Ненецкий АО 3 981 38 529,1 31 +1 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 7 323 38 117,4 32 +6 ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич Сахалинская обл. 4 794 36 145,7 33 +7 ЧИБИС Андрей Владимирович Мурманская обл. 5 697 35 378,5 34 0 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 6 185 34 543,6 35 -9 БУРКОВ Александр Леонидович Омская обл. 4 447 32 999,2 36 -5 БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович Пензенская обл. 6 137 32 935,0 37 -12 АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калиниградская обл. 3 557 31 879,1 38 -10 ТРАВНИКОВ Андрей Александрович Новосибирская обл. 5 142 31 649,1 39 -3 МООР Александр Викторович Тюменская обл. 3 411 31 514,1 40 +8 УСС Александр Викторович Красноярский край 5 864 29 336,0 41 +9 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 6 057 27 462,2 42 +9 НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич Чувашия 8 353 26 983,3 43 -8 КУВШИННИКОВ Олег Александрович Вологодская обл. 4 273 26 591,0 44 +5 РАДАЕВ Валерий Васильевич Саратовская обл. 5 166 24 831,0 45 -8 МАХОНИН Дмитрий Николаевич Пермский край 5 036 24 650,5 46 +1 БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская обл. 6 687 23 938,1 47 +6 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 5 224 22 747,1 48 -15 СОЛОДОВ Владимир Викторович Камчатский край 3 352 22 534,0 49 +32 БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович Северная Осетия - Алания 3 078 21 572,0 50 -9 ТОМЕНКО Виктор Петрович Алтайский край 4 865 21 297,4 51 +9 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 4 353 21 006,0 52 -6 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 3 784 20 865,0 53 -9 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 3 818 19 179,0 54 -12 АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич Ямало-Ненецкий АО 3 035 19 022,6 55 -12 ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич Бурятия 3 366 18 978,0 56 0 ШУМКОВ Вадим Михайлович Курганская обл. 2 385 17 729,0 57 +22 КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич Тыва 1 989 17 400,1 58 -6 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 4 781 17 398,0 59 +12 БАБУШКИН Игорь Юрьевич Астраханская область 3 501 17 300,9 60 +12 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3 280 17 061,1 61 -4 ПАСЛЕР Денис Владимирович Оренбургская обл. 3 241 16 694,2 62 -8 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 3 911 16 383,1 63 -8 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 3 955 16 034,0 64 -19 ОСИПОВ Александр Михайлович Забайкальский край 3 001 15 674,2 65 0 ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович Еврейская автономная обл. 2 008 15 083,0 66 -2 НОСОВ Сергей Константинович Магаданская обл. 2 003 14 649,0 67 -8 СИПЯГИН Владимир Владимирович Владимирская обл. 4 050 14 641,1 68 -1 КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич Адыгея 2 250 14 628,0 69 -8 НИКИТИН Андрей Сергеевич Новгородская обл. 2 933 14 106,1 70 -7 ФУРГАЛ Сергей Иванович Хабаровский край 2 419 13 485,0 71 -5 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 2 414 11 904,0 72 -4 ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович Кировская обл. 2 601 11 901,1 73 -11 ОРЛОВ Василий Александрович Амурская область 2 279 10 535,0 74 -4 ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич Томская обл. 1 856 10 040,1 75 -2 ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович Марий Эл 1 791 9 098,0 76 0 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 624 8 628,0 77 -19 КОНОВАЛОВ Валентин Олегович Хакасия 3 056 8 441,1 78 +4 КОКОВ Казбек Валерьевич Кабардино-Балкария 1 092 7 870,0 79 +5 КОПИН Роман Валентинович Чукотский АО 858 7 710,0 80 -3 ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич Карачаево-Черкесия 1 160 7 111,0 81 -6 ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич Мордовия 1 683 7 024,0 82 +1 КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович Ингушетия 1 316 6 712,0 83 -9 САВЧЕНКО Евгений Степанович Белгородская обл. 1 569 5 910,2 84 +1 ХАСИКОВ Бату Сергеевич Калмыкия 1 099 5 688,1 85 -7 ХОРОХОРДИН Олег Леонидович Республика Алтай 1 091 4 719,0

Источник: "Медиалогии".