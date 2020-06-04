«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за май 2020 года
В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в мае 2020 года.
В Южном федеральном округе в мае 2020 года лидерами по МедиаИндексу стали глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что отелям и санаториям республики с 15 июня разрешат размещение жителей полуострова с соблюдением требований Роспотребнадзора. Также Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма закупят экспресс-тесты для определения новой коронавирусной инфекции для использования в санаторно-курортной отрасли. Кроме того, Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма попросят помощь из федерального бюджета в связи с остановкой работы нескольких отраслей на фоне коронавируса. Помимо этого СМИ сообщали, что глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал отказ Украины принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ограничительные меры на Кубани, введенные из-за распространения коронавируса, несмотря на ряд послаблений, будут продлены до 6 июня. Также Вениамин Кондратьев сообщил, что санатории Кубани, имеющие медицинскую лицензию, могут возобновить работу с 1 июня, курортный сбор не будет взиматься до начала 2021 года. Помимо этого СМИ сообщали, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил своему первому заместителю Андрею Алексеенко разработать административные меры поддержки застройщиков, так как из-за карантина предприятия строительного комплекса были вынуждены простаивать.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что с 15 мая начнется поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в регионе. Также Василий Голубев заявил, что сотрудники государственных структур в Ростовской области должны, как и все остальные жители региона, соблюдать масочный режим в общественных местах, за его нарушение чиновникам может грозить увольнение независимо от должности. Кроме того, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что количество лабораторий, осуществляющих тестирование на новый коронавирус в Ростовской области, будет увеличено с 8 до 12.
Главы регионов в мае 2020 года:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
сообщений
|
МедиаИндекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
82 990
|
859 423,7
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
35 172
|
275 879,9
|
3
|
0
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
17 828
|
203 948,0
|
4
|
+5
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
21 885
|
144 931,1
|
5
|
+1
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
16 685
|
126 354,9
|
6
|
+2
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
12 609
|
123 035,2
|
7
|
-2
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
15 172
|
110 392,4
|
8
|
-1
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
25 902
|
109 092,3
|
9
|
+3
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
14 609
|
86 303,6
|
10
|
-6
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
11 072
|
83 692,0
|
11
|
+2
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
11 408
|
83 099,4
|
12
|
+2
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
6 970
|
78 244,0
|
13
|
-2
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
9 601
|
74 963,0
|
14
|
+15
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
7 289
|
62 847,7
|
15
|
-5
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
11 601
|
62 496,5
|
16
|
+3
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
13 913
|
61 162,0
|
17
|
+10
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
8 604
|
53 447,7
|
18
|
-2
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
7 504
|
52 754,3
|
19
|
-4
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
9 293
|
51 837,3
|
20
|
+1
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
9 748
|
51 181,2
|
21
|
-1
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
7 813
|
51 090,2
|
22
|
0
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
8 346
|
50 569,2
|
23
|
-5
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
6 586
|
48 447,7
|
24
|
-7
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
6 796
|
47 707,5
|
25
|
-1
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
7 511
|
42 103,1
|
26
|
+43
|
ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич
|
Дагестан
|
7 408
|
41 116,1
|
27
|
+3
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
6 394
|
40 947,1
|
28
|
-5
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
6 020
|
40 786,2
|
29
|
+10
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
9 478
|
40 131,0
|
30
|
+50
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
3 981
|
38 529,1
|
31
|
+1
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
7 323
|
38 117,4
|
32
|
+6
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
4 794
|
36 145,7
|
33
|
+7
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
5 697
|
35 378,5
|
34
|
0
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
6 185
|
34 543,6
|
35
|
-9
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
4 447
|
32 999,2
|
36
|
-5
|
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|
Пензенская обл.
|
6 137
|
32 935,0
|
37
|
-12
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
3 557
|
31 879,1
|
38
|
-10
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
5 142
|
31 649,1
|
39
|
-3
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
3 411
|
31 514,1
|
40
|
+8
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
5 864
|
29 336,0
|
41
|
+9
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
6 057
|
27 462,2
|
42
|
+9
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
8 353
|
26 983,3
|
43
|
-8
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
4 273
|
26 591,0
|
44
|
+5
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
5 166
|
24 831,0
|
45
|
-8
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
5 036
|
24 650,5
|
46
|
+1
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
6 687
|
23 938,1
|
47
|
+6
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
5 224
|
22 747,1
|
48
|
-15
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
3 352
|
22 534,0
|
49
|
+32
|
БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович
|
Северная Осетия - Алания
|
3 078
|
21 572,0
|
50
|
-9
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
4 865
|
21 297,4
|
51
|
+9
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
4 353
|
21 006,0
|
52
|
-6
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
3 784
|
20 865,0
|
53
|
-9
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
3 818
|
19 179,0
|
54
|
-12
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
3 035
|
19 022,6
|
55
|
-12
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
3 366
|
18 978,0
|
56
|
0
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
2 385
|
17 729,0
|
57
|
+22
|
КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич
|
Тыва
|
1 989
|
17 400,1
|
58
|
-6
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
4 781
|
17 398,0
|
59
|
+12
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
3 501
|
17 300,9
|
60
|
+12
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 280
|
17 061,1
|
61
|
-4
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
3 241
|
16 694,2
|
62
|
-8
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3 911
|
16 383,1
|
63
|
-8
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
3 955
|
16 034,0
|
64
|
-19
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
3 001
|
15 674,2
|
65
|
0
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
2 008
|
15 083,0
|
66
|
-2
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
2 003
|
14 649,0
|
67
|
-8
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
4 050
|
14 641,1
|
68
|
-1
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
2 250
|
14 628,0
|
69
|
-8
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2 933
|
14 106,1
|
70
|
-7
|
ФУРГАЛ Сергей Иванович
|
Хабаровский край
|
2 419
|
13 485,0
|
71
|
-5
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
2 414
|
11 904,0
|
72
|
-4
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
2 601
|
11 901,1
|
73
|
-11
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
2 279
|
10 535,0
|
74
|
-4
|
ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич
|
Томская обл.
|
1 856
|
10 040,1
|
75
|
-2
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
1 791
|
9 098,0
|
76
|
0
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 624
|
8 628,0
|
77
|
-19
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
3 056
|
8 441,1
|
78
|
+4
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1 092
|
7 870,0
|
79
|
+5
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
858
|
7 710,0
|
80
|
-3
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 160
|
7 111,0
|
81
|
-6
|
ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич
|
Мордовия
|
1 683
|
7 024,0
|
82
|
+1
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 316
|
6 712,0
|
83
|
-9
|
САВЧЕНКО Евгений Степанович
|
Белгородская обл.
|
1 569
|
5 910,2
|
84
|
+1
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 099
|
5 688,1
|
85
|
-7
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
1 091
|
4 719,0
Источник: "Медиалогии".