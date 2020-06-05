Ковид вывел на чистый воздух? Выслушали специалистов

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Ученые подсчитали, как коронавирус снизил вредные выбросы.

С начала действия режима самоизоляции в Москве зафиксировали существенное очищение воздуха. Причем, не только в районах жилой застройки, но и вблизи дорог.

Например, концентрация одного из основных загрязнителей воздуха в столице - диоксида азота - снизилась в 1,5 раза. В среднем, в крупных городах, в период эпидемии, когда количество машин на дорогах стало на порядок меньше, концентрация бензпирена и диоксида азота уменьшалась на 10% в неделю – рассказал радио Sputnik научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Снижается концентрация диоксида азота, который является прекурсором озона, то есть, он способствует формированию ядовитого токсичного газа, который опасен для органов дыхания», - объяснил Вильфанд.

Как правило, скопление диоксида азота происходит из-за выхлопных газов городского транспорта. Экологи считают, что по этим данным можно судить о загрязнённости городского воздуха в целом.

Что касается других загрязняющих веществ, таких как сероводород, ксилол и бутилацетат, то их превышения во время самоизоляции зафиксировано не было, что может свидетельствовать о стойком улучшении состояния воздуха в период пандемии, отметил в интервью радио Sputnik начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека Управления Роспотребнадзора по Москве Алексей Худобородов.

«Надо отметить, что, даже до введения ограничительных мероприятий возле жилых домов и парков, превышения не фиксировались. А те, что фиксировались в 2019 году, были единичны. Но, поскольку состояние воздуха - нестабильный фактор, то при возобновлении работы предприятий и плотного автомобильного движения, все возвращается к исходному состоянию», - сказал специалист.

Эксперты сообщили, что в апреле и мае отсутствие машин, а также июньские дожди очистили воздух в Москве до уровня 1932 года. По словам Алексея Худобородова, его ведомство такую давнюю статистику не ведет, но может сравнить качество воздуха с предыдущими годами.

«В целом, поскольку на территории Москвы не такое большое количество предприятий, уровень загрязнения в городе достаточно небольшой, и на 90% связан с автомобильном транспортом. А поскольку крупные магистрали, такие как МКАД, отделены от жилой застройки, то качество воздуха вполне отвечает санитарным нормам», - отметил Худобородов.

Что касается городов с большим количеством промышленных предприятий, там эффект от карантина и самоизоляции пока не заметен. В первом квартале 2020 года уровень загрязнения воздуха в России вырос на 57% по сравнению с прошлым годом. Такой результат является рекордным за последние пять лет. Об этом говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza на основе данных Росгидромета. Среди наиболее пострадавших регионов называют Бурятию, Забайкалье и Красноярский край.

Эксперты объясняют это увеличением числа замеров и тем, что в некоторых регионах промышленные предприятия работали без остановки.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/