Россиянам рассказали, в каких сферах платят больше всего

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Наиболее высокие зарплаты в России в мае 2020 года предлагали специалистам в сферах логистики и складского хозяйства, а также в области судоходства. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», передает RT.

Специалисты сервиса проанализировали более 150 тысяч вакансий и пришли к выводу, что в сфере логистики и на складе можно претендовать на одну из самых высоких зарплат – в среднем до 155 тысяч рублей в месяц. В этой области чаще всего ищут водителей с личным автомобилем и водителей-экспедиторов.

Средние зарплаты в области судоходства доходит до 154 тысяч рублей, но, как отмечают специалисты, по некоторым вакансиям могут быть гораздо выше. Например, во Владивостоке за работу матросом предлагают зарплату в 240 тысяч рублей в месяц.

На высокий заработок также могут рассчитывать специалисты по работе с недвижимостью. Согласно результатам исследования, средний заработок на таких должностях составляет 141 тысячу рублей. Эксперты также обратили внимание на вакансии в стартапах, где даже начинающие специалисты могут рассчитывать на 140 тысяч рублей в месяц.

По данным опроса, проведенного ранее сервисом «Работа.ру», ограничительные меры, объявленные в связи с распространением коронавируса, обернулись сокращением зарплаты для 58% россиян. Лишь 3% респондентов смогли похвастаться тем, что работодатели повысили им заработную плату.

Источник: https://www.mk.ru/economics/