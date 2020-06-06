В нужное время в нужном месте!

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В Геленджике теперь прогуливаясь по набережной, не нужно искать аптеку, чтобы купить индивидуальные средства защиты и дезинфекции.

Уже с 6 июня будут открыты набережная курорта и кафе с открытыми террасами. Геленджикские предпринимателя очень чутко следят за эпидобстановкой и принимают оригинальные и своевременные решения.Приобрести маску, перчатки и спиртовую влажную салфетку можно в специальном аппарате. Два таких аппарата сегодня уже появились в центре города в наиболее проходимых и многолюдных местах. Стоимость защитного набора начинается от 50 рублей, в зависимости от комплектации. Само устройство – это переоборудованный аппарат по продаже игрушек и, когда минует угроза распространения коронавирусной инфекции, его можно будет легко переоборудовать обратно.

Управление потребительского рынка и услуг администрации Геленджика очень позитивно отнеслось к подобной инициативе, и рекомендует всем предпринимателям, по возможности приобрести подобные аппараты и установить возле своих заведений, особенно тех, которые начнут свою работу с 6 июня. Такие устройства уже стоят возле кинотеатра «Радуга» по улице Первомайской и кафе «Белая невесточка» по улице Революционной.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик