Президент Гильдии маркетологов предсказал изменения цен

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Во второй половине лета стоит ждать серьезное снижение цен на одежду и обувь. В некоторых категориях скидки могут доходить до 50-80%, рассказал в интервью радио Sputnik президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.

"Ряд компаний, особенно это касается одежды и обуви, обанкротится и будут распродавать остатки, ликвидировать склады. В среднем сегменте это приведет к существенному снижению цен на какое-то время, до формирования нового спроса. Во второй половине лета увидим серьезное снижение цен. Летний сезон в этом году не задался, особо нет необходимости покупать плавки, летние платье, что-то для летнего досуга. В июле и августе мы увидим распродажи с реальными скидками до 50-80%", – считает Игорь Березин.

На гаджеты и электронику цены продолжат расти, считает президент Гильдии маркетологов.

"Номинально цены будут расти, это связано с тем, что мы практически ничего не производим сами, и вся электроника импортная, котируется в долларах. Поэтому цены на новые модели в рублях будут выше. Потребитель будет отвечать ассиметрично – будет дольше пользоваться предыдущим устройством, переключаться на более экономичные варианты", – сказал эксперт.

Игорь Березин объяснил, что на цены потребительских товаров сейчас действуют два мощных фактора – рост издержек производства и резкое сокращение доходов покупателей и производителей.

"Люди будут неохотно расставаться с деньгами, низкий спрос будет заставлять производителей и розницу стремиться ограничить рост цен и даже снижать их. При этом рост издержек будет, наоборот, потенциально влиять на росте цен", – считает президент Гильдии маркетологов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/