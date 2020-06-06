НАДПИСЬ «ГЕЛЕНДЖИК» ПОЧИСТИЛИ ОТ СОРНЯКОВ

А совсем скоро «Геленджик» засияет белизнои!

Добровольцы воспользовались послаблением карантинных мер и вышли на городскои? субботник по обновлению знаменитои? надписи «Геленджик» на Маркотхском хребте.

Они, ежедневно, в течение недели, передавая эстафету друг другу, приводят в порядок буквы.Первыи? этап - очистить надпись от сорняков, сложить откатившиеся камни, а со следующеи? недели начнется второи? этап - покраска.Надпись располагается на высоте 600м над уровнем моря. Длина надписи – 100 м. Высота каждои? буквы – 20 м. На реставрацию 2000 квадратных метров букв уходит 100 кг краски.

История. 50 лет назад, в 1970 году на Маркотхском хребте, после одного из городских субботников, появилась первая надпись «Ленин с нами». В 90-х годах ее изменили на «Геленджик», а с 2008 года была возобновлена традиция городских субботников на горе.

Подобное мероприятие ежегодное и , обычно, многочисленное, однако сеи?час, режим ограничении? не дал собрать большого числа желающих . Поэтому, порядок наводят по очереди. Работают командами. Участники субботника – представители разных предприятии?, общественных организации?, активная молодежь, депутаты городскои? Думы, добровольцы из числа горожан.