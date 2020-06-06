Эксперты обсудили риски и возможности цифровизации в текущих экономических условиях

/В России/

5 июня 2020 года состоялся ежегодный ИТ-завтрак «Цифровые вызовы новой реальности: кто кому поможет?», организованный РВК, РАЭК и РУССОФТ.

Мероприятие собрало представителей институтов развития, органов государственной власти, международных организаций, российских и зарубежных компаний. Участники встречи обсудили угрозы, риски и новые возможности цифровизации в текущих экономических условиях.

“Согласно умеренному сценарию Рунет вырастет на 6-10%, при негативном — совсем не вырастет или вырастет лишь до 5%. Вклад экономики Рунета — 6,4 трлн рублей. IT-кадры составляют 1,8 млн человек, ежегодная потребность экономики в таких специалистах — 222 тыс. человек”. Валентин Макаров: “Рост продаж программного обеспечения составил 20% в 2019 году, экспорт составил до $11 млрд”, — представил исследование “Экономика Рунета” Сергей Плуготаренко.

Источник: https://raec.ru/