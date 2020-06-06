Быть или не быть выборам в Госдуму 2020?

/В России/

Прошлую неделю Тот самый Олень начал с обсуждения инсайда о досрочных выборах в Госдуму и, думаю, если бы не авария на Норникеле, то вся неделя прошла бы в обсуждениях инсайда.

Коллеги утверждают, что "все стороны исходят из понимания, что выборы в Госдуму в 2021 году несут в себе значительные риски – падение рейтингов власти и доверия к политическим институтам на фоне экономических проблем, значительный рост и радикализация протестных настроений, повышение активности несистемной оппозиции, рост политического давления извне и «фактор уличных протестов» по американскому сценарию. В будущее в Кремле смотрят если не с тревогой, то с озабоченностью."

Но мне видится, что досрочные выборы в Госдуму в 2020 году несут в себе гораздо больше рисков. Первый риск - пролонгация негативно отношения к голосованию и к демократическому выбору, которое может сложиться по результатам голосования по поправкам в Конституцию. На выборы депутатов, люди могут пролонгировать протест против поправок.

Второй риск - депутаты партии власти накопили негатив, который очень сильно будет мешать на выборах. И если к 2021 году у них есть возможность обновить состав за счет ввода ярких представителей активных граждан, то к 2020 году этого точно не успеть. На "Лидеров России" не стоит надеяться, используя их участников, только зароют партию ещё глубже. И как раз на фоне негатива к непонятному для народа голосованию по поправкам, а также к последним решениям партии власти, народ может сделать выбор - кто угодно, только не ЕР и проголосовать за новые партии.

Сегодня население очень недовольно действиями властей в здравоохранении и образовании. Последствия их недальновидных решений будут разгребаться ещё долго и, если в образовании, к декабрю 2020 года ситуация может стабилизироваться, то в здравоохранении понадобится гораздо больше времени и это так же будет нависать над результатами голосования.

Кроме этого, "Национальный план восстановления экономики" рассчитан до конца 2021 года и в нем практически нет решений, которые смогут кардинально изменить ситуацию в этом году и большинство изменений будут видны во второй половине 2021 года. Да, через две недели ЦБ может добавить позитива кардинальным снижением ключевой ставки, но сможет ли он его растянуть до декабря - остается вопросом.

Конечно, Президенту необходима смена Госдумы в этом году, чтобы завершить реформы "15 января" и провести полную перезагрузку под контролем Первого лица, но предпосылок к тому, что что-то изменится, глядя на содержание действий и инструменты реализации, я не вижу.



И скорее всего, Мастер Пера прав - решение будет принято после голосования по поправкам в Конституцию.