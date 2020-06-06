В новом «Бесогоне» Никита свет Михалков сформулировал важную повестку для Собянина.

/В России/

Прокомментировав катастрофический (и снятый на данный момент с сайта Мос.ру) концепт «Умный город 2030», он задал риторический вопрос Собянину: «Я не верю, что Сергей Семёнович, сибиряк, вообще в курсе этого документа».

Этот вопрос видимо серьезно проработан сегодня в элитах. В курсе чего вообще Сергей Семёнович, «нормальный вроде бы мужик».

Этот вопрос ведь задают и в Кремле. Какова степень текущей отмороженности Сергея Семёновича, вчера ещё вроде нормального мужика, а сегодня - адепта масочного режима на долгие годы, цифрового гулага и тп.

Судя по скорости, с которой Сергей Семёнович вдруг переобулся в воздухе 4 июня, с небес на землю его опустили.

И это опускание далось очень тяжело, учитывая суровое молчание информированного НЕЗЫГАРЯ например.

Утром 4 июня ССС на ТАССе говорит о том, что самоизоляция будет длиться год. Днём Песков (корректор от ВВ) говорит, что все не так однозначно. Вечером и далее - вчера и сегодня - Собянин анонсирует ослабления, правда, у него и прогулочный режим по графику был ослаблением.

Собянина приперли к стенке.

Каким будет исцеление мэра, и будет ли оно вообще, главная интрига наступающей недели.

Беда в том, что Кремль-то ещё и простит, и НЕЗЫГАРЬ справится с проблемой молчания о Собянине - но люди не забудут всю эту вакханалию, созданную руками «нормального мужика».