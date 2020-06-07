Газовая война в разгаре: Россия теряет миллиарды в Европе

/В России/

Цена «голубого топлива» рискует обвалиться до нуля.

Война на мировом рынке «голубого топлива» в самом разгаре. Цены на газ рискуют упасть до нуля, спрос падает, а выручка производителей снижается катастрофическими темпами. Инициатором «военных действий» стал Катар, значительно увеличивший экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны Старого Света. Доха собирается удвоить производство СПГ и срочно укрепляет флотилию для перевозки сырья. Шансы Катара выбиться в лидеры мирового газового рынка выглядят вполне убедительно. Положение же России в качестве традиционного лидера по экспорту газа в нынешней ситуации заметно пошатнулось. В результате сокращения поставок сырья наша страна рискует потерять десятки миллиардов долларов прибыли и приличный кусок европейского рынка «голубого топлива». Расплачиваться придется, как обычно, рядовым отечественным потребителям: ведь доходы от экспорта газа составляют существенную долю в федеральном бюджете страны.

Желание Катара выйти в лидеры среди производителей и экспортеров «голубого топлива» имеет под собой самые серьезные основания. Ближневосточная страна покинула состав нефтяного картеля ОПЕК и полностью сконцентрировалась на увеличении производства и экспорта СПГ, в первую очередь, в европейские страны. За пять ближайших лет госокомпания Qatar Petroleum планирует нарастить производство сжиженного газа в полтора раза, а к 2027 году — увеличить его вдвое.

Ресурсная база для реализации амбициозный планов у Дохи имеется вполне достаточная. Несколько лет назад Катар снял мораторий на освоение новых газовых провинций. Их запасы впечатляют. Одни только месторождения Северного и Южного Парса вмещают около 30 трлн кубометров (для сравнения: российские запасы газа всех категорий составляют 73 трлн кубов). В ближайшие годы, по планам Дохи, будет построено нескольких сотен СПГ-танкеров, которые под флагами разных стран смогут транспортировать сырье в любые порты мира. По словам партнера RusEnergy Михаила Крутихина, себестоимость производства и сжижения «голубого топлива» промыслов Катара исторически невысокая, что предоставляет этой стране дополнительные преимущества в конкуренции с традиционными поставщиками газа в ЕС.

Главной жертвой масштабной СПГ- экспансии Катара рискует стать Россия, до этого года закрывавшая своими поставками более трети газовых потребностей европейцев. Львиную долю федерального бюджета нашей стране обеспечивают поступления от продажи углеводородов. В этом году их объем рискует сократиться наполовину.

Европа поставила на зеро

25 мая 2020 года стало «черным понедельником» европейского рынка «голубого топлива». Буквально за сутки на торговых площадках газовых хабов стран ЕС цены сырья упали в среднем более чем на треть. Самые низкие оказались у голландского газораспределительного центра TTF — $26 за тысячу кубометров. А хаб в австрийском Баумгартене, который считается самым близким к нашим границам, смог удержать котировки около $50. Но и эта цена – запредельно низкая для России.

По словам руководителя ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева, у «Газпрома нулевой уровень рентабельности находится на рубеже $100 долларов за тысячу кубометров. Заметим, что еще в 2018 году российская компания имела возможность продавать свой газ в Европу по $245 за тысячу кубометров. Сейчас о таких ценах смешно даже мечать. Резкое падение цен на газ дало повод экспертам Reuters, предположить, что скоро стоимость «голубого топлива», как недавно «черного золота», может стать отрицательной.

Что же произошло? Все просто — сразу несколько негативных факторов сошлись в одной точке. Многие европейские предприятия, более того, целые отрасли ЕС в настоящее время находятся на гране краха в результате удара пандемии коронавируса и вынужденных мер по самоизоляции граждан. Подобными темпами по итогам этого года европейский ВВП снизится на 13%, а экономика входящих в альянс стран недосчитается 2 трлн евро.

Очевидно, что в подобных условиях энергобаланс Старого Света требует гораздо меньших объемов топлива. По самым скромным оценкам, за год закупки газа европейцев упадут на 20%. На замену традиционным поставщикам как раз и стремится амбициозный Катар, который готов максимально увеличить экспорт своего СПГ по крайне низким ценам.

Очевидно, что предстоит передел европейского газового рынка. По итогам 2019 года, согласно оценкам ЕС, доля России на нем составила почти 40%, Норвегии — около 30%, а Алжира- 11%. Именно этим трем странам придется отразить натиск дешевого СПГ из Дохи. Но их доли могут существенно измениться, поскольку им на пятки наступает не только Катар, но и США, также желающие заполнить европейские газохранилища своим сжиженным газом.

Прощание славянки

Для России это чрезвычайно негативная ситуация. За первый квартал 2020-го «Газпром» впервые в истории получил убыток в размере 306 млрд рублей. Дальше будет еще хуже. По прогнозу самого «Газпрома», в этом году его продажи газа в Европу упадут на 17%, до 165 млрд кубометров, а средняя цена - рухнет на треть. Таким образом компания может потерять до $20 млрд долларов экспортной выручки.

««Газпром» уже несет серьезные убытки, - утверждает Михаил Крутихин, - Ведь 57% продаваемого им в Европе газа привязано к ценам ближайших хабов, которые ниже его рентабельности. Остальные объемы продаются по ценам, так или иначе привязанным к нефтяным, которые тоже с начала года обвалились. Так что существенные потери российской газовой монополии неизбежны».

Необходимо заметить, что на европейском рынке, который до сих пор служит основной площадкой сбыта российского экспортного газа, нашей стране в последнее время приходится терпеть сплошные неприятности. Сразу три горьких пилюли в этом году России преподнесла Польша. Сначала Варшава выиграла в Стокгольмском арбитраже иск к «Газпрому» и добилась компенсации на сумму в 1,5 млрд за завышенные цены «голубого топлива» в прошлые годы. Затем Польша демонстративно оказалась продлевать долгосрочный контракт с Россией на поставки и транзит нашего газа. Наконец, Варшава сразу на 16,4% подняла тарифы на транзит российского газа по своей территории на 2021 год.

В результате, в конце мая российское «голубое топливо» было отрезано от польской части трубопровода «Ямал-Европа», который бесперебойно работал почти тридцать лет. Впрочем, спустя сутки транзит был восстановлен, но перерывы с его поставками не прекратились. Теперь российский концерн закупает трубопроводные мощности у оператора польского отрезка трубы Gaz-System по мере необходимости. Поставки российского «голубого топлива» в этом направлении будут осуществляться через биржевиые контракты, основанные на необходимых Европе объемах сырья. На ближайшие месяцы «Газпром» уже выкупил транспортные мощности для бесперебойной поставки топлива, но многое будет зависеть от аукционов, которые намечены на начало июня. На них можно будет зарезервировать трубу на все II полугодие.

Ну а перспективы использования польского маршрута в 2021 году, как поясняют эксперты, будут зависеть от того, сможет ли Россия быстро достроить «Северный поток-2», который находится в настоящее время под ударом американских санкций. Если да, то при условии сохранения на следующий год украинского транзитного маршрута, необходимость в загрузке «Ямал-Европа» для Москвы вовсе может отпасть.

Нефтегазовое разочарование

В общем, в этом году главные союзники России – нефть и газ – явно нас подвели. Сначала нефтяные котировки провалились до $20, а в конце апреля они даже опустились ниже нулевой отметки. Теперь цены на газ стремятся по наклонной.

«Обычно цены на газ спустя один-два месяца повторяют движение нефтяных котировок, — объясняет замглавы ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. — В конце апреля стоимость «черного золота» достигла рекордно минимальных отметок. Теперь их судьбу повторяет «голубое топливо».

Нашей стране эта кривая падения цен на углеводороды сулит неприятности не меньшие, чем вынужденный простой экономики из-за пандемии. В первую очередь, серьезно пострадает «Газпром», поставки сырья которого упадут на 20-30%. Одновременно будут падать цены углеводородов. Изначально концерн отталкивался от среднегодовой стоимости топлива в $133 за тысячу кубометров. Весной российская компания продавала газ за $125. До конца I полугодия, прогнозируют эксперты, цена российского экспортного газа для Европы снизится еще на 30-50% до $80-110 за тысячу кубометров. Уже очевидно, что позиции «Газпрома» на европейском рынке сильно пошатнулись. В целом, в этом году «Газпром» рискует недосчитаться каждого пятого, а может даже каждого третьего доллара своей традиционной экспортной выручки.

Вслед за добывающим концерном, с серьезными убытками может столкнуться и российский бюджет. В 2019 году газовый экспорт принес в казну государства не менее $50 млрд. По итогам этого года он может оказаться на $10-15 млрд меньше. «Правительство прогнозирует бюджетный дефицит в 2020 году в размере 5-6% от ВВП. Существенной поддержки от нефтегазовых доходов, составляющих от трети до половины доходной части национального бюджета, ждать не стоит. Поэтому падение отечественной экономики может оказать вдвое и даже втрое больше самых негативных прогнозов правительства», — отмечает аналитик «Финама» Сергей Дроздов.

По словам эксперта, наибольшее разочарование от перипетий на энергетическом рынке планеты могут ощутить на себе россияне, претендовавшие в этом году на газификацию собственного жилья. Согласно официальным данным Кремля, наша страна на сегодня газифицирована лишь на 69%. Каждый год «Газпром» собирался увеличивать уровень газификации регионов на 1%. На эти цели, как признаются представители Минэнерго, в ближайшее десятилетие придется потратить не менее 2 трлн рублей. «Ясно, что в условиях резкого падения экспортных прибылей в Европе, «Газпром» вынужден будет сокращать свои программы по газификации регионов. Использоваться на эти цели, вероятно, будут бюджетные ассигнования. По сути, деньги поступят из карманов населения», — предупреждает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.

С этой точкой зрения согласен директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. «Скорее всего, россиянам, которые еще не имеют возможности подключиться к «газовому рожку», придется самим оплачивать подобное удовольствие, - говорит эксперт. -. Очень странно выглядит ценовая конъюнктура: сырьевые котировки падают, а стоимость доставки топлива растет. Чтобы подключить газ, раскошеливаться многим потребителям придется на десятки, если не на сотни тысяч рублей. Вряд ли в условиях кризиса у многих россиян найдутся такие финансовые возможности».

К началу лета 2020 года Россия оказалась в своеобразной газовой ловушке. Спрос на «голубое топливо» падает вместе с ценами, из-за чего страна несет большие убытки. Однако просто перекрыть вентиль до лучших времен мы не можем: связаны долгосрочными контрактами. Тем временем почти треть страны остается в XXI веке негазифицированной и шансов быстро исправить эту ситуацию – нет. «Россия постепенно превращается из энергетической державы в сырьевой придаток планеты, где доступ к трубе оценивается гораздо выше, нежили доступ к самим энергоресурсам», - ставит диагноз Сергей Правосудов.

Главные экспортеры газа в ЕС в 2019 году, млрд. кубометров

Россия 179,5

Норвегия 115,0

Катар 29,5

Алжир 21,5

США 17,5

Источник: Московский Комсомолец