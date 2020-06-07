Опросы россиян поразили унынием: «К прежней жизни не вернемся никогда»

Граждане уверены, что пандемия коронавируса навсегда загонит их в строгую экономию.

Стремительный рост безработицы в стране, снижение доходов населения и падение потребительской активности все более явно указывает на то, что возвращение к прежней жизни после пандемии может затянуться надолго. При этом многим российским гражданам, похоже, будет трудно восстановить прежние траты даже на еду. Исследование BCG и «Ромир» показало, что почти 17% опрошенных потребителей никогда не смогут позволить себе такие же расходы на продукты, как до пандемии. 19% россиян обречены на вечную экономию на одежде, 33% будут обходить стороной рестораны и кафе, а 36% сократят траты на путешествия.

Среди более оптимистично настроенных респондентов 35% граждан надеются вернуться к прежним расходам на продукты за несколько недель, 32% - за несколько месяцев, а 16% полагают, что на это уйдет около года. А вот полноценно раскошелиться на одежду и обувь в течение нескольких недель планирует лишь 22% опрошенных. 36% надеется на полноценные покупки через несколько месяцев, а 23% - лишь через год.

- Во время пандемии, ни я, ни муж, к счастью, не лишились работы, однако наши доходы серьезно упали, – рассказывает юрисконсульт Анна Михеева. – В общей сложности, наш бюджет похудел почти на 30 процентов, это как раз и были те средства, которые мы откладывали на путешествия крупные покупки и развлечения. В этом году мы планировали поездку на Байкал на август, но вынуждены от нее отказаться именно по финансовым соображениям. В ближайшей перспективе реальной надежды на возвращение прежних доходов нет. Наоборот, в наших фирмах поговаривают о неминуемом сокращении штата осенью. У нас двое детей школьников, которые постоянно растут, поэтому в плане покупки одежды большой экономии у нас не предвидится. А вот без регулярных походов в рестораны и кафе, которые у нас были приняты до пандемии, думаю, обойтись сможем. Ну и, естественно, все дорогостоящие покупки, которые могут подождать, тоже будут отложены.

По мнению кандидата экономических наук Николая Мареева, пессимистические настроения граждан обусловлены не только пандемией, но и тем, что реальные доходы населения снижаются уже несколько лет.

- После кризиса 2014 года доходы многих граждан не только не росли, а даже падали, - поясняет эксперт. – Все понимают, как долго в нашей стране приходится выползать из кризиса. Естественно, в период пандемии ничего хорошо не ждут даже те, кто пока не потерял в деньгах. В ближайшее время потребители неминуемо будут осторожничать и ограничивать свои траты. Ведь никто не знает, что нас ждет той же осенью. В случае, если начнется вторая волна вируса, которой постоянно пугают, и повторный карантин, увольнения станут еще более массовыми. При этом «подушки безопасности» у многих не окажется, так как многие уже сейчас полностью использовали ее. В свою очередь потребительская пассивность больно ударит по экономике и бизнесу. Восстановление того же ресторанного и туристического бизнеса будет проходить тяжелее всего, так как на этих статьях расходов люди и будут экономить в первую очередь. Непросто придется и магазинам взрослой одежды и обуви, это тоже те траты, которые можно значительно сократить до лучших времен. Не просто же так огромное количество ритейлеров уже заявило о закрытии своих магазинов. Люди из бедных слоев населения и вовсе будут сокращать повседневные траты, покупать более дешевые продукты. Эта тенденция стала заметна еще в апреле, с утра в дешевых сетевых магазинах моментально пустеют полки со скидочными товарами. А ведь у многих еще накопились внушительные долги по коммуналке за карантинные месяцы, которые совсем скоро придется отдавать. При этом на данный момент от государства мы не видим никакой значительной поддержки, которая могла бы вернуть потребительский спрос, а, значит, и о скором восстановлении сферы услуг до прежнего уровня не может идти речи. На мой взгляд, при нынешнем положении дел на это понадобится в лучшем случае около двух лет».