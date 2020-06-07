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Правительство утвердило правила предоставления средств на развитие дорог в Крыму
Трансферт федерального бюджета позволит привести в порядок не менее 166 км магистралей.
В Крыму и Севастополе при поддержке федерального бюджета в ближайшие два с половиной года будут реконструированы сотни километров дорог. Правила распределения средств, направляемых на эти цели, утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Заняться развитием дорожной сети в республике поручил Президент России Владимир Путин.
Из резервного фонда Правительства в 2020 году для этого выделяется более 6,8 млрд рублей. Эти средства позволят привести в порядок не менее 166 км автомобильных дорог регионального и муниципального значения.
Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.