Правительство утвердило правила предоставления средств на развитие дорог в Крыму

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Трансферт федерального бюджета позволит привести в порядок не менее 166 км магистралей.

В Крыму и Севастополе при поддержке федерального бюджета в ближайшие два с половиной года будут реконструированы сотни километров дорог. Правила распределения средств, направляемых на эти цели, утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Заняться развитием дорожной сети в республике поручил Президент России Владимир Путин.

Из резервного фонда Правительства в 2020 году для этого выделяется более 6,8 млрд рублей. Эти средства позволят привести в порядок не менее 166 км автомобильных дорог регионального и муниципального значения.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.