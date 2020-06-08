Топ-менеджерам госкомпаний ограничат выплаты

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Принятие решения о сокращении зарплат топ-менеджеров госкомпаний выглядит выигрышно с публичной точки зрения, но требует согласования всех интересов, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат юридических наук, член Общественной палаты, заслуженный юрист РФ, директор Центра законодательства и корпоративных отношений РСПП Ирина Котелевская.

В правительстве обсуждается возможность ограничить зарплаты топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций. Потолок выплат предлагается установить на уровне трех минимальных заработков премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники. Таким образом зарплата, иные выплаты и бонусы не должны будут превышать 30 миллионов рублей в год на одного руководящего сотрудника.

"В любом случае решение будет принято после того, как будут учтены все сопутствующие обстоятельства. Для госкомпаний возможны такие ограничения, вопрос, в каком виде и каком масштабе. Рыночная цена топ-менеджера достаточно высока. При работе в системе жестких ограничений и знании, что есть определенный потолок, очевидная вещь – вымывание кадров. Еще одна вещь – сопоставление с зарубежными доходами на аналогичных должностях, раньше госслужбу подтягивали. Сопоставимость быть должна, иначе на госслужбу не найти людей, добросовестно работающих, образованных, опытных. Почему ориентир на председателя правительства – он не выборное, а назначаемое высшее должностное лицо, высший управленец в государстве", – считает Ирина Котелевская.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/