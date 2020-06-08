Россияне перешли на коктейли

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В России формируется "коктейльная культура" – акценты смещаются в сторону слабоалкогольных напитков, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт алкогольного рынка Михаил Cмирнов.

Во время пандемии коронавируса в России выросли продажи компонентов для приготовления коктейлей – джина, вермута и рома. Такие данные приводят аналитики Nielsen. В апреле 2020 года было продано на 85% больше джина по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. На втором и третьем местах по темпам роста оказались вермут и ром. Продажи этих напитков в апреле этого года возросли на 38 и 33% соответственно.

"Объемы продаж этих напитков выросли, но изначальная позиция была очень низкой. Условно была бутылка, стало две, и уже рост на 100%. Россияне не стали больше пить, но сместился акцент – появилась возможность пробовать и экспериментировать. Сейчас идет мода на слабоалкогольные напитки. Большое количество молодежи вообще не пьет, а если выпивает, то коктейли, пиво. Коктейльная культура во время пандемии привела к интересной вещи – народ стал выпивать по интернету: онлайн-бары, дружески посиделки", - считает Михаил Cмирнов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/