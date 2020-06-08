Рынок ипотеки в мае вернулся к росту

/В России/

По предварительной оценке ДОМ.РФ и агентства Frank RG, в мае объем ипотечного кредитования в России достиг 205 млрд рублей – это на 8% больше, чем в мае 2019 года. За месяц банки выдали 87 тыс. кредитов (+1,4% к маю прошлого года).

Данные показатели свидетельствуют о восстановлении рынка ипотечного кредитования после снижения в апреле, когда под влиянием введенных мер самоизоляции выдача существенно сократилась, говорится в исследовании Аналитического центра ДОМ.РФ «Итоги развития рынка ипотеки в апреле и мае 2020 года».

Главным драйвером роста выдачи в мае стала программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, запущенная по поручению Президента России в конце апреля. Ее оператором является ДОМ.РФ. В мае на нее пришлось около 20% всех выданных ипотечных кредитов.

Программа позволяет любому гражданину России взять кредит на новостройку в размере до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт- Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн рублей в остальных регионах. За семь недель действия программы граждане подали свыше 145 тыс. заявок, банки выдали 30,7 тыс. кредитов на 77,2 млрд рублей. Одновременно серьезную поддержку рынку ипотечного кредитования оказывают и другие льготные программы с государственным участием – «Семейная ипотека» (ставки не более 6%) и «Дальневосточная ипотека» (не более 2%).

В рыночном сегменте ипотеки благодаря эффективным действиям Банка России по смягчению денежно-кредитной политики также наблюдается устойчивое снижение ставок. По данным мониторинга ДОМ.РФ на 5 июня, средневзвешенная ставка предложения топ-15 ипотечных банков по кредитам на первичном рынке достигла 8,5%, на вторичном – 8,7%. Это минимальные уровни за несколько лет. При этом крупнейшие кредиторы предлагают скидки и по льготным программам. В частности, средневзвешенная ставка топ-15 банков по кредитам на новостройки с господдержкой в настоящий момент составляет 6,2%.

В совокупности низкие ставки и меры по поддержке экономики, осуществляемые Правительством РФ, привели к значительному повышению доступности ипотеки. По мере постепенного выхода из режима самоизоляции, как и прогнозировал ДОМ.РФ, граждане стали реализовывать отложенный спрос. По данным Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, к концу мая недельные продажи на первичном рынке вернулись к уровню начала марта. С 25 по 31 мая в периметре ответственности фонда было заключено 6,7 тыс. ДДУ (в сравнении с 6,5 тыс. сделок за первую неделю марта). Опрос ВЦИОМ, проведенный по заказу ДОМ.РФ, показал, что в мае ожидания населения в жилищной сфере значительно улучшились. В частности, доля граждан, считающих текущий момент благоприятным для покупки жилья, выросла до 29%.

Источник: https://domrfbank.ru/press/contacts/