Из-за пандемии количество фейков выросло в 10 раз

/В России/

Во время социальных катастроф все время происходит взрыв слухов и конспирологических теорий, рассказала в интервью радио Sputnik социальный антрополог РАНХиГС Александра Архипова. Генеральная прокуратура России отметила более чем десятикратный всплеск выявляемых фейков в интернете в период пандемии коронавируса.

"Когда эти слухи прекратятся, зависит от социальных факторов. Это то, насколько люди доверяют правительству. Если существует ситуация недоверия правительству, его действиям и словам представителей, тогда слухи являются механизмом, с помощью которого их действия объясняются. Мы занимаемся изучением слухов и фейков в течение пандемии с января 2020 года, за март и апрель слухов и фейков, разного рода псевдомедицинских советов было минимум 1,5 миллиона, которые повторялись и репостились. Как правило, люди передают информацию, которую где-то услышали, и не знают, что эта информация недостоверная. В этом корень проблемы. Формально закон сформулирован таким образом, что привлекают за заведомо недостоверную информацию, но люди не знают, что ее распространяют. Способ прекратить это – не наказывать за распространение информации, а повышать доверие к власти", – считает Александра Архипова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/