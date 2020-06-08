Премия «Импульс добра» пройдет в 2021 году

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В связи с пандемией коронавируса Фонд «Наше будущее» принял решение средства, которые выделялись на проведение Премии «Импульс добра» в 2020 году, направить на помощь социальным предпринимателям. Следующая Премия пройдет в 2021 году.

Фонд «Наше будущее» вручает Премию «Импульс добра» за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства. Она присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, СМИ и высшим учебным заведениям России. Всего за годы проведения Премии «Импульс добра» победителями стали 89 лауреатов из 21 региона России.

«Социальные предприниматели в этом году, как никогда раньше, нуждаются в адресной поддержке. Необходимо сохранить их бизнес, который помогает тысячам людей по всей стране. Поэтому средства, которые в этом году выделялись на проведение Премии, мы направили на помощь пулу наших социальных предпринимателей, деятельность которых сильно пострадала от пандемии коронавируса», – пояснила общественный деятель, директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Адресная поддержка оказывается 40 проектам, которые Фонд поддерживал ранее. Это те предприниматели, чей бизнес наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Гранты предоставляются им на покрытие самых необходимых текущих расходов, таких как аренда, зарплата сотрудников, коммунальные платежи и прочие расходы. Их получают предприятия, работающие в сфере социального туризма, медицины, спорта, а также детские бассейны. Тем, кто оказывает услуги социально незащищенным категориям граждан, грант выдается на оказание бесплатных услуг. Также гранты выделяются организациям, которые предоставляют услуги иппотерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря денежной помощи 38 детей-инвалидов смогут бесплатно посещать занятия 2 месяца.

Для поддержки социальных предпринимателей – производителей товаров Фонд «Наше будущее» выкупит у них продукцию, которая будет направлена на благотворительные цели. В частности, у коломенской мануфактуры «Душистыя радости» уже выкуплены средства гигиены, которые переданы в поддержанные Фондом 20 пансионатов для пожилых, где сейчас проживает почти 1200 постояльцев. Также продукция будет закупаться у многофункционального производственно-туристического центра «Конаковский фаянс».

При помощи интеллектуальных волонтеров проекта todogood антикризисную консалтинговую поддержку получат 13 социальных предпринимателей, поддержанных Фондом «Наше будущее». Им помогут справиться с кризисной ситуацией в условиях пандемии и проработать различные направления: скорректировать текущую бизнес-модель, развить онлайн-направление, расширить возможности в продвижении действующих услуг и пр.

Общий объем финансовой поддержки в период пандемии составит 11,7 млн рублей.

Источник: http://www.nb-fund.ru/