Как узнать налоги физических лиц?

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В России все физические лица должны вносить плату по налогам на имущество и доходы.

Закон признает в качестве налогоплательщиков всех, кто имеет в собственности коммерческую или жилую недвижимость, земельные участки и транспортные средства. Также в законодательстве есть четкие правила, касающиеся сроков оплаты налогов.

О сумме начисленных налогов инспекция извещает с помощью рассылки уведомлений, однако, в этих системах могут быть сбои и уведомление не всегда попадает к получателю вовремя. Чтобы исключить риск просрочки из-за несвоевременно полученного уведомления, можно проверить налоги физических лиц в интернете и оплатить задолженность в режиме онлайн.

Есть еще один способ проверки – посетить инспекцию ФНС лично. Однако этот вариант менее удобный, так как требует больше времени. На официальном сервисе проверить налоги можно в течение нескольких минут. Для этого вовсе не обязательно регистрироваться на сайте, просто в специальную строку нужно вписать номер идентификационного кода. Встроенная поисковая система проверить информацию в базах и выдаст пользователю результат о наличии или отсутствии задолженностей. Вся процедура по проверке занимает несколько минут.

Если окажется, что за вашим ИНН числится долг, то оплатить его можно сразу же на сервисе с помощью банковской карты. Специально для этого на сервисе предусмотрены защищенные каналы передачи информации.

Что будет, если не платить налоги

Каждый гражданин обязан своевременно оплачивать налоги. Несоблюдение сроков, установленных Налоговым кодексом, влечет серьезные последствия в виде увеличения суммы, начисления штрафов, ограничения свободы и последующих неприятностей. Чтобы исключить такие риски, необходимо время от времени в ручном режиме проверять информацию через интернет.