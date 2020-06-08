3 способа проверить штрафы ГИБДД на официальном сайте

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Каждый автовладелец при желании может через интернет проверить, не числятся ли за ним штрафы.

Это популярная услуга, набирающая популярность. Получить доступ к актуальным и достоверным сведениям можно круглосуточно. Проверить штрафы Гибдд можно тремя проверенными способами:

на основании полученного постановления (вводится указанный в документе номер);

по серийному номеру водительского удостоверения (10 знаков);

по номеру машины или свидетельства об успешном прохождении процедуры регистрации.

Проверка в режиме онлайн не противоречит требованиям действующего законодательства. Предоставляется официальная информация, которая берется из базы Госавтоинспекции МВД России и Государственной системы ГИС ГМП. Данные предоставляются в режиме реального времени на момент формирования запроса. Если у вас есть задолженность, то ее можно сразу оплатить через интернет. Больше не нужно посещать отделение ГИБДД, стоять в очередях.

Описанными выше способами можно проверить штрафы, которые выписывают инспекторы или назначаются по результатам фото- или видеофиксации. На основании обработанных данных с технических средств выписывается постановление, копия которого отправляется по месту регистрации собственника авто. Не всегда владельцы автомобиля проживают по месту регистрации, поэтому извещение до них не доходит. Результатом становится формирование задолженности, которая постоянно растет. Если своевременно уплатить штраф в течение 20 дней с момента поступления извещения, то можно сэкономить до 50% от суммы.

Не стоит пренебрегать необходимостью своевременной уплаты налогов, так как при формировании задолженности инспекция передает данные в службу Судебных приставов. Они располагают законными полномочиями, чтобы арестовать имущество, наложить запрет на выезд за пределы страны или использовать другие меры наказания.