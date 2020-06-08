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Как узнать задолженность у судебных приставов онлайн?

При неуплате налогов, штрафов информация о задолженности поступает к судебным приставам.

Они ведут диалог с должником для скорейшего погашения долга. Если со стороны физического или юридического лица не наблюдаются никакие действия, то судебные приставы могут использовать другие инструменты воздействия:

  • наложение штрафа;
  • арест имущества;
  • выдача постановления о запрете на выезд за пределы страны.

Многие люди даже не предполагают, что за ними числится долг, и узнают об этом, например, в аэропорту. Какого же разочарование, когда из-за просроченного штрафа ГИБДД невозможно отправиться в запланированное путешествие. Чтобы подобного с вами не произошло, нужно узнать задолженность у судебных приставов. Сделать это сегодня можно через интернет, потратив минимум времени.

Какие данные потребуются для поиска задолженности?

Не придется собирать внушительный пакет документов. Для получения доступа к актуальной информации в специальной форме нужно указать следующие данные:

  • фамилия, имя, отчество;
  • дата рождения;
  • номер исполнительного производства.

Затем нужно дать согласие на обработку персональных данных. После этого будет сформирован отчет, в котором будет предоставлена максимально точная и достоверная информация. Посредством онлайн-сервисов можно узнать, если ли долги по:

  • налогам для физических лиц;
  • штрафам ГИБДД;
  • алиментам;
  • платежам ЖКХ.

Не всегда физические лица знают о наличии исполнительного производства у судебного пристава. Сложность в том, что на основании действующего законодательства судебные акты могут выноситься без вызова на судебное заседание должника. Посредством специальных сервисов в сети проводится проверка задолженности физического лица в режиме реального времени. В отчете отображаются данные на дату и время формирования запроса.

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Категория: Новости / В России

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