Как узнать задолженность у судебных приставов онлайн?
При неуплате налогов, штрафов информация о задолженности поступает к судебным приставам.
Они ведут диалог с должником для скорейшего погашения долга. Если со стороны физического или юридического лица не наблюдаются никакие действия, то судебные приставы могут использовать другие инструменты воздействия:
- наложение штрафа;
- арест имущества;
- выдача постановления о запрете на выезд за пределы страны.
Многие люди даже не предполагают, что за ними числится долг, и узнают об этом, например, в аэропорту. Какого же разочарование, когда из-за просроченного штрафа ГИБДД невозможно отправиться в запланированное путешествие. Чтобы подобного с вами не произошло, нужно узнать задолженность у судебных приставов. Сделать это сегодня можно через интернет, потратив минимум времени.
Какие данные потребуются для поиска задолженности?
Не придется собирать внушительный пакет документов. Для получения доступа к актуальной информации в специальной форме нужно указать следующие данные:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- номер исполнительного производства.
Затем нужно дать согласие на обработку персональных данных. После этого будет сформирован отчет, в котором будет предоставлена максимально точная и достоверная информация. Посредством онлайн-сервисов можно узнать, если ли долги по:
- налогам для физических лиц;
- штрафам ГИБДД;
- алиментам;
- платежам ЖКХ.
Не всегда физические лица знают о наличии исполнительного производства у судебного пристава. Сложность в том, что на основании действующего законодательства судебные акты могут выноситься без вызова на судебное заседание должника. Посредством специальных сервисов в сети проводится проверка задолженности физического лица в режиме реального времени. В отчете отображаются данные на дату и время формирования запроса.