/В России/

Правительство смягчило ограничения на выезд из России и въезд в страну

Решение принято по просьбе граждан.

Режим ограничений выезда из России и въезда в страну, введённый из-за распространения новой коронавирусной инфекции,  смягчён. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Так, граждане России смогут выехать из страны к живущим за границей и нуждающимся в уходе близким родственникам. Такое право будет и у тех, кто отправляется за рубеж на лечение, а также на работу или учёбу.

Иностранные граждане смогут въехать в страну при соблюдении похожих условий: если собираются проходить лечение в российских медицинских организациях или чтобы позаботиться о заболевших близких родственниках.

Как уточнил Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 8 июня, решение внести изменения в действующий режим ограничений на въезд и выезд было принято по итогам рассмотрения поступивших в Правительство обращений граждан.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.

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Категория: Новости / В России

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