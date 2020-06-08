АТОР: международные рейсы с 15 июля могут открыться в трех аэропортах Юга страны

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Международные аэропорты Сочи, Краснодара и Ростова-на-Дону могут войти в число тех, откуда с 15 июля возобновятся международные регулярные рейсы.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Также рейсы могут возобновиться из аэропортов Московского авиаузла, а также аэропортов Казани, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Все они удовлетворяют двум критериям, сообщает АТОР: первый - это высокий спрос, а второй - возможность реализации "антивирусных" протоколов.

Скажем, в ростовском аэропорту "Платов" всех входящих проверяют с помощью тепловизора, всем провожающим рекомендуют не посещать терминал, а пассажирам - прибывать в аэропорт не раньше чем за 2 часа до вылета.

С 15 июля, в соответствие с поручением премьер-министра Михаила Мишустина, могут возобновиться регулярные рейсы в ряд стран СНГ. Затем, с 1 августа, могут возобновиться рейсы на популярные туристические направления Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.