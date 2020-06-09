Итог безграмотной подготовки Москвичева и Курушина к встрече с президентом можно видеть в «Перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития транспорта»:

/В России/

Всем транспортным отраслям выделены федеральные деньги и ресурс губернаторов, а автомобильным грузоперевозчикам озвучена лишь теоретическая перспектива возможного снижения НДС и компенсации/отсрочки по лизингу, которая не дает им реальных денег и шансов на решение проблем «здесь и сейчас».

Кстати, вопрос отсрочки и реструктуризации лизинга для международных перевозчиков, Москвичев мог бы решить и сам, снизив сумму посреднического отката за каждый грузовик.

Рассмотрим варианты, которые можно было предложить президенту от имени всей отрасли, и почему Москвичев этого не допустил:

1. Временно, на период пандемии, снизить стоимость:

– проезда по платным дорогам;

– акцизов на дизельное топливо и бензин;

– тарифов системы Платон.

2. Дать указания властям субъектов федерации на разработку совместно с региональными ТПП мер поддержки перевозчиков, применительно к экономической ситуации в нем.

Именно так и был представлен 7 пункт мер поддержки, где был использован новый административный тренд с передачей президентом полномочий в регионы. Но, к сожалению, автомобильных грузоперевозчиков в этом пункте не оказалось.

Возможно часть вышеперечисленных вопросов, в том или ином виде, нашла бы поддержку президента, но Москвичев боится портить отношения с влиятельными держателями данных услуг. Куда проще сформулировать президенту вопросы «ни о чем», которые не заведут его случайно на чужую поляну, где можно обломать рога.

С вопросом платных дорог для грузовиков, его далеко могут послать в Автодоре.

В снижении стоимости топлива есть угроза своим АЗС и финансовому потоку от других продавцов топлива, который организован Москвичевым посредством топливных карт АСМАП, и под которые он, скорее всего, и пробивал в Госдуме повышение акцизных ставок на бензин и дизельное топливо на 2015-2017 годы.

По Платону он уже имеет неудачный опыт подстрекательства перевозчиков к бойкоту этой системы, а рисковать второй раз он не будет.

Исходя из этого анализа, неудивительно, что директор АСМАП Курушин озвучил такие просьбы, которые ни в коем случае не могли бы осложнить Москвичеву его сладкое существование в кресле руководителя комитета.

Выполнив свою задачу и не подставившись под гнев влиятельных товарищей, недоделанный кандидат наук Москвичев скорее всего помчится к своему другу губернатору Бочарову оказывать «методическую помощь» по реализации схемы удавления и передачи волгоградского МетроЭлектроТранса в концессию своим фирмам.

На основании 7 пункта поручений президента о поддержке пассажирского транспорта за счет региональных программ, идея Москвичева по окончательному развалу системы электротранспорта в Волгограде переходит в финальную стадию.

Теперь не надо особо задумываться, какие деньги пускать на субсидирование автобусных предприятий, чтобы их массово ставить на маршруты, дублирующие линии городского электротранспорта.

Эта рейдерская схема захвата МетроЭлектроТранса, путем лишения пассажиропотока, предназначена для доведения его до полного упадка и последующей передачи в концессию своим фирмам, но только не для обновления и модернизации подвижного состава, а для вымывания денег из бюджета путем выделения им завышенных субсидий с последующими откатами.

Реализуя меры поддержки пассажирского транспорта, с учетом возможного аппетита Москвичева, бюджет города и области может значительно похудеть.

Не пора ли задуматься тем, кто занимается патронажем этого господина на федеральном и региональных уровнях, что он стал очень токсичен, а на Вашей совести останется:

1. Развал системы международных автомобильных перевозок, где между перевозчиками и государством стоит паразитирующая прокладка в виде Вашего ставленника.

2. Разграбление бюджета Волгоградской области.

Ваш ставленник заразен! Держите от него разумную социальную дистанцию!