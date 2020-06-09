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Выплата всех налогов на единый расчетный счет упростит жизнь предприятий, рассказала в интервью радио Sputnik первый вице-президент Общероссийской общественной организации "Российский клуб финансовых директоров" (РКФД), кандидат экономических наук Тамара Касьянова.

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила, чтобы предприятия уплачивали все налоги на единый расчетный счет. Письмо с инициативой направлено главой ТПП Сергеем Катыриным в адрес замминистра финансов РФ Алексея Сазанова. Распределением средств с единого счета для всех налогов и сборов, по мнению Сергей Катырина, должна заниматься Федеральная налоговая служба.

"Мало верю, что собираемость увеличится, но это упростит жизнь предприятий. Не надо будет делать кучу разных платежей на разные налоги и сборы. Сейчас у предпринимателей может по одним счетам возникнуть переплата, которую невозможно зачесть, по другим – недоем. Если какие-то реквизиты указаны неверно, предпринимателей штрафуют. Если будет единый счет, и налоговая будет сама отвечать за правильность распределения, тогда бизнес не будут штрафовать и начислять дополнительные пенни", – считает Тамара Касьянова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/