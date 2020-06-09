Эколог оценил последствия разлива нефти в Норильске

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Попадание дизельного топлива в уникальное ледниковое озеро Пясино не сильно навредит местной рыбе. Озеро было отравлено задолго до этого разлива, рассказал радио Sputnik эколог Алексей Книжников.

Дизельное топливо с предприятия "Норильского никеля" добралось до уникального озера Пясино в 20 километрах от Норильска. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на слова губернатор Красноярского края Александра Усса. По его данным, несмотря на защитные ограждения на реках, разлившееся топливо все-таки попало в озеро.

Масштаб возможного ущерба озеру губернатор не стал оценивать, но это сделал руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Книжников. В интервью радио Sputnik он заявил, что озеро было отравлено нефтепродуктами задолго до этого разлива.

"Река Амбарная и озеро Пясино находились под многолетним прессингом сброса других загрязняющих веществ различных промышленных объектов. Этот разлив не первый, который привел к масштабному воздействию на живые организмы. Они и так уже находились в крайне плачевном состоянии. Численность и видовой состав рыб резко снизился за последние десятилетия. Озеро было рыбной житницей всего региона, там водились осетры. Сейчас там проводятся рыбалки, но уже давно рекомендовано эту рыбу в пищу не употреблять. Конечно, эту рекомендацию надо продлить", - рассказал эколог.

В Норильске 29 мая получил повреждение один из резервуаров с дизельным топливом ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель"). В результате аварии произошла утечка 21 тысячи кубометров топлива. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/