"Упрощение ввоза – не в интересах таможни". Мнение о новшествах ФТС

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Новые правила ФТС приводят к задержкам посылок, пишут СМИ. О проблемах в системе логистики в эфире радио Sputnik рассказал руководитель консалтинговой группы "Логистика. Бизнес. Решения" Вячеслав Белобжецкий.

Многие российские потребители столкнулись с задержкой своих посылок из зарубежных интернет-магазинов, в компании Boxberry это объясняют тем, что таможня обрабатывает посылки дольше обычного, сообщает РБК.

Речь идет о приказе Федеральной таможенной службы о новой форме предоставления данных в таможенные органы – он вступил в силу в феврале, но фактически начал действовать только в мае.

Руководитель консалтинговой группы "Логистика. Бизнес. Решения", эксперт московского отделения "Опоры России" по логистике Вячеслав Белобжецкий отметил в эфире радио Sputnik, что ускорять процесс – не в интересах ФТС.

"Таможня не ведет политику упрощения процедуры ввоза. Наши интернет-магазины находятся в процессе бурного роста, они пытаются выстраивать логистику, но сама рыночная экономика нашей страны очень затратная, мы очень много за все платим. Эта история накладывает отпечаток и на позицию местных онлайн-торговцев. Они не хотят конкурировать с западными, потому что там другая затратная модель, и наши сограждане покупают товары дешевле. И, чем более лояльным будет процесс таможенного оформления, тем более безболезненно будет заказывать товары в интернет-магазинах. Поэтому сократили порог беспошлинного ввоза, целевой показатель – это ноль. Таможня не заинтересована сокращать сроки оформления", - считает Вячеслав Белобжецкий.

К тому же, по его словам, сложности возникают во взаимодействии разных государственных органов.

"Возможно, причина задержек и в том, что отсутствует взаимодействие между государственными органами. Таможня должна запрашивать информацию о получателе в МВД, но запрашивает напрямую нас. Межведомственное взаимодействие не выстраивается так, чтобы сделать этот процесс совершенно безболезненным", - сказал Вячеслав Белобжецкий.

По его мнению, это временные трудности, связанные с периодом адаптации к новым правилам – в целом же система логистики в период коронавируса не пострадала.

"Система логистики не то чтобы пострадала, а столкнулась с некоторыми ограничениями. Сократилось количество перевозок, но грузооборот не останавливался, поэтому нельзя говорить, что в связи с коронавирусом остановилась мировая торговля. На мой взгляд, никаких проблем там, где мы работаем в соответствии с буквой закона, нет. Они могут возникать в связи с изменением регулирования. Если ФТС ввела новый приказ, будет период адаптации – любое изменение законодательства ведет к тому, что нужно инвестировать в разработку программного обеспечения, тестирование не гарантирует защиты от багов и каких-то проблем, мы можем сталкиваться с погрешностями", - полагает Вячеслав Белобжецкий.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/