Банк ДОМ.РФ провел «Школу ипотеки Банка ДОМ.РФ» по теме ипотеки для военнослужащих

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Банк ДОМ.РФ провел очередной образовательный онлайн-вебинар в рамках «Школы ипотеки Банка ДОМ.РФ» на тему «Жилье для военнослужащих. Как работает военная ипотека».

Ипотека для военнослужащих доступна в Банке ДОМ.РФ по ставке 7,5%, максимальная сумма кредита – 3,25 млн рублей. «Военная ипотека» – наиболее сложный продукт среди всех льготных ипотечных программ. Многие участники рынка – крупные застройщики, агентства недвижимости и брокеры – не берутся работать с программой из-за того, что не понимают, как функционирует механизм оформления и выдачи «Военной ипотеки». В рамках обучения профильные специалисты Банка ДОМ.РФ рассказали о возможностях кредитования военных для покупки жилья, о механике работы с «Военной ипотекой».

Еще одной темой мероприятия стала «Семейная ипотека для военнослужащих» – уникальный продукт Банка ДОМ.РФ, который позволяет оформить кредит по ставке 4,9% для участников накопительно-ипотечной системы (НИС) при условии рождения второго или последующего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

«Формат вебинаров в рамках «Школы ипотеки Банка ДОМ.РФ» позволяет вовлечь в образовательный процесс широкий круг людей, вне зависимости от их территориального расположения. Уникальный проект задуман как площадка для повышения качества предоставляемых нашими партнерами услуг, развития информированности участников рынка недвижимости», – рассказала руководитель проекта «Школа ипотеки Банка ДОМ.РФ» Яна Бакалдина.

«Школа ипотеки Банка ДОМ.РФ» – функционирует с декабря 2019 года. В рамках проекта профильные специалисты банка проводят очное обучение в точках продаж ипотеки и централизованные онлайн- вебинары.

Получить подробную информацию и записаться на ближайшее обучающее мероприятие «Школы ипотеки Банка ДОМ.РФ» возможно, направив запрос на mortgageschoo l @ domrf . ru .

Источник: https://domrfbank.ru/press/contacts/