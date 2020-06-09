Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития обрабатывающей промышленности

/В России/

Её реализация даст импульс развитию несырьевого сектора экономики.

Ускорение технологического развития России, внедрение цифровых технологий в производство, рост конкурентоспособности экспортной продукции – такие цели зафиксированы в Стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и на период до 2035 года, утверждённой Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

К 2024 году предусматривается выход на следующие показатели: увеличение количества компаний отрасли, осуществляющих инновации, до 50% от их общего числа, повышение затрат на цифровизацию до 5,1% от создаваемой валовой добавленной стоимости, рост производительности труда на средних и крупных предприятиях темпами не ниже 5% в год, достижение объёма экспорта промышленной продукции в размере 205 млрд долларов в год, в том числе продукции машиностроения – 60 млрд долларов.

В стратегии детально рассматриваются приоритетные направления развития отраслей обрабатывающей промышленности, в том числе авиационной, судостроительной, электронной, медицинской, автомобильной, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, химического и нефтехимического комплекса.

«Важно сформировать в нашей экономике конкурентоспособный промышленный сектор с высоким экспортным потенциалом, который обеспечит достижение национальных целей развития. Эту задачу планируется решать, развивая технологические инновации, цифровые технологии и кадровый потенциал, за счёт стимулирования инвестиционной активности и спроса на отечественную продукцию, а также путём наращивания экспортных поставок», – отметил Министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По итогам реализации стратегии рост индекса производства обрабатывающей промышленности должен составить 116% к 2024 году, к 2035 году – 192% (по сравнению с базовым 2019 годом). Это в свою очередь обеспечит опережающее развитие российской экономики, поможет увеличить доходы граждан и снизить уровень бедности.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.