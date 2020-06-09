Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за май 2020 года
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".
Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персона
|
Регион
|
МедиаИндекс
|
1
|
0
|
ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич
|
Москва
|
17 221,1
|
2
|
+1
|
ДАУДОВ Магомед Хожахмедович
|
Чечня
|
17 204,0
|
3
|
-1
|
МАКАРОВ Вячеслав Серафимович
|
Санкт-Петербург
|
11 523,4
|
4
|
0
|
БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич
|
Московская область
|
11 014,1
|
5
|
+2
|
БУРЛАЧКО Юрий Александрович
|
Краснодарский край
|
8 062,5
|
6
|
-1
|
ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович
|
Башкортостан
|
5 848,0
|
7
|
+21
|
БЕБЕНИН Сергей Михайлович
|
Ленинградская область
|
5 548,0
|
8
|
0
|
КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич
|
Крым
|
4 636,0
|
9
|
-3
|
НЕТЕСОВ Владимир Иванович
|
Воронежская область
|
4 285,1
|
10
|
-1
|
ВЕДЕРНИКОВ Александр Викторович
|
Иркутская область
|
3 922,0
|
11
|
+5
|
МЯКУШ Владимир Викторович
|
Челябинская область
|
3 833,0
|
12
|
+53
|
ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич
|
Дагестан
|
3 815,0
|
13
|
-1
|
МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович
|
Татарстан
|
3 743,0
|
14
|
-1
|
ЛУЦЕНКО Андрей Николаевич
|
Вологодская область
|
3 656,0
|
15
|
+2
|
КОТОВ Александр Алексеевич
|
Псковская область
|
3 524,0
|
16
|
-6
|
БАБУШКИНА Людмила Валентиновна
|
Свердловская область
|
2 870,1
|
17
|
-6
|
ШИМКИВ Андрей Иванович
|
Новосибирская область
|
2 854,0
|
18
|
+6
|
ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич
|
ХМАО
|
2 663,2
|
19
|
+4
|
ЛИДИН Валерий Кузьмич
|
Пензенская область
|
2 480,1
|
20
|
-1
|
РОМАНЕНКО Александр Алексеевич
|
Алтайский край
|
2 221,0
|
21
|
-7
|
ИЩЕНКО Александр Валентинович
|
Ростовская область
|
2 107,2
|
22
|
+15
|
ПИСАРЕВА Елена Владимировна
|
Новгородская область
|
2 021,0
|
23
|
+16
|
ХАПОЧКИН Андрей Алексеевич
|
Сахалинская область
|
1 738,0
|
24
|
+36
|
ПРОКОПЬЕВА Екатерина Владимировна
|
Архангельская область
|
1 659,0
|
25
|
+19
|
МАТУШКИН Евгений Алексеевич
|
Тамбовская область
|
1 543,0
|
26
|
-5
|
ЯМКИН Сергей Миронович
|
ЯНАО
|
1 503,0
|
27
|
+3
|
ШАНДАЛОВИЧ Элиссан Владимирович
|
Карелия
|
1 501,0
|
28
|
-2
|
АБРАМОВ Сергей Васильевич
|
Магаданская область
|
1 495,0
|
29
|
-7
|
ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович
|
Нижегородская область
|
1 492,0
|
30
|
-1
|
МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович
|
Орловская область
|
1 484,0
|
31
|
+1
|
ПУТИЛИН Павел Иванович
|
Липецкая область
|
1 401,0
|
32
|
-17
|
РАЕНКО Валерий Федорович
|
Камчатский край
|
1 323,0
|
33
|
0
|
ФОМИН Аркадий Васильевич
|
Рязанская область
|
1 321,0
|
34
|
-9
|
МАРТЫНОВ Игорь Александрович
|
Астраханская область
|
1 269,3
|
35
|
-1
|
РОЛИК Александр Иванович
|
Приморский край
|
1 185,0
|
36
|
+10
|
ЛЯХОВ Игорь Васильевич
|
Смоленская область
|
1 038,2
|
37
|
+3
|
ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич
|
Омская область
|
1 022,0
|
38
|
-11
|
РОМАНОВ Александр Сергеевич
|
Саратовская область
|
983,0
|
39
|
-1
|
НЕМЦЕВ Владимир Владимирович
|
Севастополь
|
960,1
|
40
|
-9
|
КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич
|
Владимирская область
|
929,0
|
41
|
+11
|
СВИРИДОВ Дмитрий Викторович
|
Красноярский край
|
908,0
|
42
|
-1
|
НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович
|
Удмуртия
|
907,0
|
43
|
0
|
ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич
|
Тульская область
|
871,0
|
44
|
-8
|
КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич
|
Тюменская область
|
848,0
|
45
|
-25
|
ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич
|
Хакасия
|
845,0
|
46
|
+10
|
КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна
|
Томская область
|
798,0
|
47
|
-5
|
БАБУРИН Виктор Сергеевич
|
Калужская область
|
790,1
|
48
|
-30
|
ГОГОЛЕВ Петр Васильевич
|
Саха
|
784,0
|
49
|
0
|
ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович
|
Курганская область
|
772,0
|
50
|
-5
|
АНОХИН Алексей Алексеевич
|
Костромская область
|
740,1
|
51
|
+33
|
ЛУТОВИНОВ Александр Ильич
|
Ненецкий АО
|
718,0
|
52
|
-1
|
ПОПКОВ Владимир Иванович
|
Брянская область
|
678,0
|
53
|
+1
|
ПАВЛОВА Любовь Алексеевна
|
Еврейская АО
|
641,0
|
54
|
+4
|
ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна
|
Коми
|
632,0
|
55
|
+15
|
ПАВЛОВ Владимир Анатольевич
|
Бурятия
|
627,0
|
56
|
+17
|
ПОЛУЯНОВА Наталия Владимировна
|
Белгородская область
|
563,1
|
57
|
-7
|
СУХИХ Валерий Александрович
|
Пермский край
|
522,2
|
58
|
-11
|
КОТЕЛЬНИКОВ Геннадий Петрович
|
Самарская область
|
470,1
|
59
|
+5
|
ДУБОВОЙ Сергей Михайлович
|
Мурманская область
|
457,0
|
60
|
-5
|
ЛОГИНОВ Вячеслав Юрьевич
|
Амурская область
|
450,1
|
61
|
+7
|
ДАВАА Кан-оол Тимурович
|
Тыва
|
424,0
|
62
|
-27
|
ЯГУБОВ Геннадий Владимирович
|
Ставропольский край
|
388,0
|
63
|
+12
|
ЛИХАНОВ Игорь Дмитриевич
|
Забайкальский край
|
378,0
|
64
|
+12
|
МАЛЫШЕВ Валерий Васильевич
|
Ульяновская область
|
356,0
|
65
|
-3
|
БЛОШКИН Александр Иванович
|
Волгоградская область
|
337,0
|
66
|
+1
|
ЧИБИРКИН Владимир Васильевич
|
Мордовия
|
332,0
|
67
|
-8
|
ГРАЧЕВ Сергей Иванович
|
Оренбургская область
|
297,0
|
68
|
-2
|
КОЗАЧКО Анатолий Васильевич
|
Калмыкия
|
284,0
|
69
|
+10
|
МАЧНЕВ Алексей Васильевич
|
Северная Осетия
|
267,0
|
70
|
-7
|
ИВАНОВ Александр Игоревич
|
Карачаево-Черкесия
|
266,0
|
71
|
-23
|
ГОЛУБЕВ Сергей Анатольевич
|
Тверская область
|
263,0
|
72
|
+2
|
ЗИКУНОВА Ирина Валериевна
|
Хабаровский край
|
254,1
|
73
|
-20
|
КОНСТАНТИНОВ Алексей Дмитриевич
|
Ярославская область
|
254,0
|
74
|
-3
|
БАКИН Владимир Гаврилович
|
Кировская область
|
253,9
|
75
|
-18
|
ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна
|
Калининградская область
|
252,0
|
76
|
-15
|
ДМИТРИЕВА Марина Авенировна
|
Ивановская область
|
246,0
|
77
|
+1
|
ТЮЛЕНТИН Владимир Николаевич
|
Республика Алтай
|
230,1
|
78
|
-6
|
ЕГОРОВА Альбина Егоровна
|
Чувашия
|
229,0
|
79
|
-2
|
ЕГОРОВА Татьяна Борисовна
|
Кабардино-Балкария
|
227,0
|
80
|
+2
|
НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович
|
Адыгея
|
215,0
|
81
|
0
|
ПЕТРОВ Вячеслав Анатольевич
|
Кемеровская область
|
72,0
|
82
|
+1
|
СМИРНОВ Анатолий Васильевич
|
Марий Эл
|
60,1
|
83
|
+2
|
ЯНДИЕВ Магамет Джабраилович
|
Ингушетия
|
43,0
|
84
|
-4
|
МАСЛОВ Александр Иванович
|
Чукотский АО
|
28,0
|
85
|
-16
|
ЖЕРЕБИЛОВ Николай Иванович
|
Курская область
|
18,0
Комментарии:
Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в мае стали Алексей Шапошников (Москва), Магомед Даудов (Чечня) и Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург).
СМИ сообщали о следующих основных событиях с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:
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Московская городская дума провела первое в истории городского парламента дистанционное заседание, в нем приняли участие 40 депутатов, сообщил председатель МГД Алексей Шапошников.
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Источник: Медиалогия