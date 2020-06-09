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Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за май 2020 года

Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".

Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ:

Место в рейтинге

Перемещение за месяц

Персона

Регион

МедиаИндекс

1

0

ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич

Москва

17 221,1

2

+1

ДАУДОВ Магомед Хожахмедович

Чечня

17 204,0

3

-1

МАКАРОВ Вячеслав Серафимович

Санкт-Петербург

11 523,4

4

0

БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич

Московская область

11 014,1

5

+2

БУРЛАЧКО Юрий Александрович

Краснодарский край

8 062,5

6

-1

ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович

Башкортостан

5 848,0

7

+21

БЕБЕНИН Сергей Михайлович

Ленинградская область

5 548,0

8

0

КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич

Крым

4 636,0

9

-3

НЕТЕСОВ Владимир Иванович

Воронежская область

4 285,1

10

-1

ВЕДЕРНИКОВ Александр Викторович

Иркутская область

3 922,0

11

+5

МЯКУШ Владимир Викторович

Челябинская область

3 833,0

12

+53

ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич

Дагестан

3 815,0

13

-1

МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович

Татарстан

3 743,0

14

-1

ЛУЦЕНКО Андрей Николаевич

Вологодская область

3 656,0

15

+2

КОТОВ Александр Алексеевич

Псковская область

3 524,0

16

-6

БАБУШКИНА Людмила Валентиновна

Свердловская область

2 870,1

17

-6

ШИМКИВ Андрей Иванович

Новосибирская область

2 854,0

18

+6

ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич

ХМАО

2 663,2

19

+4

ЛИДИН Валерий Кузьмич

Пензенская область

2 480,1

20

-1

РОМАНЕНКО Александр Алексеевич

Алтайский край

2 221,0

21

-7

ИЩЕНКО Александр Валентинович

Ростовская область

2 107,2

22

+15

ПИСАРЕВА Елена Владимировна

Новгородская область

2 021,0

23

+16

ХАПОЧКИН Андрей Алексеевич

Сахалинская область

1 738,0

24

+36

ПРОКОПЬЕВА Екатерина Владимировна

Архангельская область

1 659,0

25

+19

МАТУШКИН Евгений Алексеевич

Тамбовская область

1 543,0

26

-5

ЯМКИН Сергей Миронович

ЯНАО

1 503,0

27

+3

ШАНДАЛОВИЧ Элиссан Владимирович

Карелия

1 501,0

28

-2

АБРАМОВ Сергей Васильевич

Магаданская область

1 495,0

29

-7

ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович

Нижегородская область

1 492,0

30

-1

МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович

Орловская область

1 484,0

31

+1

ПУТИЛИН Павел Иванович

Липецкая область

1 401,0

32

-17

РАЕНКО Валерий Федорович

Камчатский край

1 323,0

33

0

ФОМИН Аркадий Васильевич

Рязанская область

1 321,0

34

-9

МАРТЫНОВ Игорь Александрович

Астраханская область

1 269,3

35

-1

РОЛИК Александр Иванович

Приморский край

1 185,0

36

+10

ЛЯХОВ Игорь Васильевич

Смоленская область

1 038,2

37

+3

ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич

Омская область

1 022,0

38

-11

РОМАНОВ Александр Сергеевич

Саратовская область

983,0

39

-1

НЕМЦЕВ Владимир Владимирович

Севастополь

960,1

40

-9

КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич

Владимирская область

929,0

41

+11

СВИРИДОВ Дмитрий Викторович

Красноярский край

908,0

42

-1

НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович

Удмуртия

907,0

43

0

ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич

Тульская область

871,0

44

-8

КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич

Тюменская область

848,0

45

-25

ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич

Хакасия

845,0

46

+10

КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна

Томская область

798,0

47

-5

БАБУРИН Виктор Сергеевич

Калужская область

790,1

48

-30

ГОГОЛЕВ Петр Васильевич

Саха

784,0

49

0

ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович

Курганская область

772,0

50

-5

АНОХИН Алексей Алексеевич

Костромская область

740,1

51

+33

ЛУТОВИНОВ Александр Ильич

Ненецкий АО

718,0

52

-1

ПОПКОВ Владимир Иванович

Брянская область

678,0

53

+1

ПАВЛОВА Любовь Алексеевна

Еврейская АО

641,0

54

+4

ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна

Коми

632,0

55

+15

ПАВЛОВ Владимир Анатольевич

Бурятия

627,0

56

+17

ПОЛУЯНОВА Наталия Владимировна

Белгородская область

563,1

57

-7

СУХИХ Валерий Александрович

Пермский край

522,2

58

-11

КОТЕЛЬНИКОВ Геннадий Петрович

Самарская область

470,1

59

+5

ДУБОВОЙ Сергей Михайлович

Мурманская область

457,0

60

-5

ЛОГИНОВ Вячеслав Юрьевич

Амурская область

450,1

61

+7

ДАВАА Кан-оол Тимурович

Тыва

424,0

62

-27

ЯГУБОВ Геннадий Владимирович

Ставропольский край

388,0

63

+12

ЛИХАНОВ Игорь Дмитриевич

Забайкальский край

378,0

64

+12

МАЛЫШЕВ Валерий Васильевич

Ульяновская область

356,0

65

-3

БЛОШКИН Александр Иванович

Волгоградская область

337,0

66

+1

ЧИБИРКИН Владимир Васильевич

Мордовия

332,0

67

-8

ГРАЧЕВ Сергей Иванович

Оренбургская область

297,0

68

-2

КОЗАЧКО Анатолий Васильевич

Калмыкия

284,0

69

+10

МАЧНЕВ Алексей Васильевич

Северная Осетия

267,0

70

-7

ИВАНОВ Александр Игоревич

Карачаево-Черкесия

266,0

71

-23

ГОЛУБЕВ Сергей Анатольевич

Тверская область

263,0

72

+2

ЗИКУНОВА Ирина Валериевна

Хабаровский край

254,1

73

-20

КОНСТАНТИНОВ Алексей Дмитриевич

Ярославская область

254,0

74

-3

БАКИН Владимир Гаврилович

Кировская область

253,9

75

-18

ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна

Калининградская область

252,0

76

-15

ДМИТРИЕВА Марина Авенировна

Ивановская область

246,0

77

+1

ТЮЛЕНТИН Владимир Николаевич

Республика Алтай

230,1

78

-6

ЕГОРОВА Альбина Егоровна

Чувашия

229,0

79

-2

ЕГОРОВА Татьяна Борисовна

Кабардино-Балкария

227,0

80

+2

НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович

Адыгея

215,0

81

0

ПЕТРОВ Вячеслав Анатольевич

Кемеровская область

72,0

82

+1

СМИРНОВ Анатолий Васильевич

Марий Эл

60,1

83

+2

ЯНДИЕВ Магамет Джабраилович

Ингушетия

43,0

84

-4

МАСЛОВ Александр Иванович

Чукотский АО

28,0

85

-16

ЖЕРЕБИЛОВ Николай Иванович

Курская область

18,0

 

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Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в мае стали Алексей Шапошников (Москва), Магомед Даудов (Чечня) и Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург).

СМИ сообщали о следующих основных событиях с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников заявил, что Москва соответствует всем требованиям для первого этапа отмены запретов, установленных из-за коронавируса, при этом напомнив, что люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания должны оставаться дома до полного снятия ограничений. Также СМИ сообщали, что председатель Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил доход в 1,95 миллиардов рублей в 2019 году продажей ценных бумаг.

Московская городская дума провела первое в истории городского парламента дистанционное заседание, в нем приняли участие 40 депутатов, сообщил председатель МГД Алексей Шапошников.

Председатель Парламента Чеченской Республики Магомед Даудов назвал сплетнями распространяемую информацию о болезни главы республики Рамзана Кадырова и призвал не беспокоиться о его здоровье. Кроме того, Магомед Даудов сообщил о смене главного врача Гудермесской районной больницы из-за разногласий с коллективом после выступлений медперсонала на фоне перепрофилирования учреждения для приема больных коронавирусом.

Жители Чечни обязаны носить в общественных местах защитные маски в целях профилактики коронавируса, заявил спикер республиканского парламента, глава оперативного штаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров отметил свое 65-летие. С юбилеем его поздравил, в частности, губернатор Александр Беглов. Также СМИ сообщали, что в Мариинском дворце в День города прошло заседание Законодательного собрания, работу парламента председатель ЗакСа Вячеслав Макаров начал с поздравления с праздником. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров сообщил, что церемония награждения знаком "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" перенесена на неопределенный срок в связи с эпидемией коронавируса.

Самые заметные перемещения в рейтинге у Хизри Шихсаидова (+53), Екатерины Прокопьевой (+36) и Александра Лутовинова (+33).

Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидов принял участие во встрече с Владимиром Путиным в режиме видеоконференции, в которой также участвовали глава Дагестана Владимир Васильев, главы федерального и республиканского Роспотребнадзора, муфтий Дагестана, федеральное министерство здравоохранения.

Председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева прокомментировала подписание меморандума о намерении объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа Александр Лутовинов также цитировался в федеральных СМИ в связи с меморандумом о намерении объединения с Архангельской областью.

Источник: Медиалогия

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Категория: Новости / В России

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