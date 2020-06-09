Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за май 2020 года

/В России/

Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".

Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Регион МедиаИндекс 1 0 ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич Москва 17 221,1 2 +1 ДАУДОВ Магомед Хожахмедович Чечня 17 204,0 3 -1 МАКАРОВ Вячеслав Серафимович Санкт-Петербург 11 523,4 4 0 БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич Московская область 11 014,1 5 +2 БУРЛАЧКО Юрий Александрович Краснодарский край 8 062,5 6 -1 ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович Башкортостан 5 848,0 7 +21 БЕБЕНИН Сергей Михайлович Ленинградская область 5 548,0 8 0 КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич Крым 4 636,0 9 -3 НЕТЕСОВ Владимир Иванович Воронежская область 4 285,1 10 -1 ВЕДЕРНИКОВ Александр Викторович Иркутская область 3 922,0 11 +5 МЯКУШ Владимир Викторович Челябинская область 3 833,0 12 +53 ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич Дагестан 3 815,0 13 -1 МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович Татарстан 3 743,0 14 -1 ЛУЦЕНКО Андрей Николаевич Вологодская область 3 656,0 15 +2 КОТОВ Александр Алексеевич Псковская область 3 524,0 16 -6 БАБУШКИНА Людмила Валентиновна Свердловская область 2 870,1 17 -6 ШИМКИВ Андрей Иванович Новосибирская область 2 854,0 18 +6 ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич ХМАО 2 663,2 19 +4 ЛИДИН Валерий Кузьмич Пензенская область 2 480,1 20 -1 РОМАНЕНКО Александр Алексеевич Алтайский край 2 221,0 21 -7 ИЩЕНКО Александр Валентинович Ростовская область 2 107,2 22 +15 ПИСАРЕВА Елена Владимировна Новгородская область 2 021,0 23 +16 ХАПОЧКИН Андрей Алексеевич Сахалинская область 1 738,0 24 +36 ПРОКОПЬЕВА Екатерина Владимировна Архангельская область 1 659,0 25 +19 МАТУШКИН Евгений Алексеевич Тамбовская область 1 543,0 26 -5 ЯМКИН Сергей Миронович ЯНАО 1 503,0 27 +3 ШАНДАЛОВИЧ Элиссан Владимирович Карелия 1 501,0 28 -2 АБРАМОВ Сергей Васильевич Магаданская область 1 495,0 29 -7 ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович Нижегородская область 1 492,0 30 -1 МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович Орловская область 1 484,0 31 +1 ПУТИЛИН Павел Иванович Липецкая область 1 401,0 32 -17 РАЕНКО Валерий Федорович Камчатский край 1 323,0 33 0 ФОМИН Аркадий Васильевич Рязанская область 1 321,0 34 -9 МАРТЫНОВ Игорь Александрович Астраханская область 1 269,3 35 -1 РОЛИК Александр Иванович Приморский край 1 185,0 36 +10 ЛЯХОВ Игорь Васильевич Смоленская область 1 038,2 37 +3 ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич Омская область 1 022,0 38 -11 РОМАНОВ Александр Сергеевич Саратовская область 983,0 39 -1 НЕМЦЕВ Владимир Владимирович Севастополь 960,1 40 -9 КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич Владимирская область 929,0 41 +11 СВИРИДОВ Дмитрий Викторович Красноярский край 908,0 42 -1 НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович Удмуртия 907,0 43 0 ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич Тульская область 871,0 44 -8 КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич Тюменская область 848,0 45 -25 ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич Хакасия 845,0 46 +10 КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна Томская область 798,0 47 -5 БАБУРИН Виктор Сергеевич Калужская область 790,1 48 -30 ГОГОЛЕВ Петр Васильевич Саха 784,0 49 0 ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович Курганская область 772,0 50 -5 АНОХИН Алексей Алексеевич Костромская область 740,1 51 +33 ЛУТОВИНОВ Александр Ильич Ненецкий АО 718,0 52 -1 ПОПКОВ Владимир Иванович Брянская область 678,0 53 +1 ПАВЛОВА Любовь Алексеевна Еврейская АО 641,0 54 +4 ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна Коми 632,0 55 +15 ПАВЛОВ Владимир Анатольевич Бурятия 627,0 56 +17 ПОЛУЯНОВА Наталия Владимировна Белгородская область 563,1 57 -7 СУХИХ Валерий Александрович Пермский край 522,2 58 -11 КОТЕЛЬНИКОВ Геннадий Петрович Самарская область 470,1 59 +5 ДУБОВОЙ Сергей Михайлович Мурманская область 457,0 60 -5 ЛОГИНОВ Вячеслав Юрьевич Амурская область 450,1 61 +7 ДАВАА Кан-оол Тимурович Тыва 424,0 62 -27 ЯГУБОВ Геннадий Владимирович Ставропольский край 388,0 63 +12 ЛИХАНОВ Игорь Дмитриевич Забайкальский край 378,0 64 +12 МАЛЫШЕВ Валерий Васильевич Ульяновская область 356,0 65 -3 БЛОШКИН Александр Иванович Волгоградская область 337,0 66 +1 ЧИБИРКИН Владимир Васильевич Мордовия 332,0 67 -8 ГРАЧЕВ Сергей Иванович Оренбургская область 297,0 68 -2 КОЗАЧКО Анатолий Васильевич Калмыкия 284,0 69 +10 МАЧНЕВ Алексей Васильевич Северная Осетия 267,0 70 -7 ИВАНОВ Александр Игоревич Карачаево-Черкесия 266,0 71 -23 ГОЛУБЕВ Сергей Анатольевич Тверская область 263,0 72 +2 ЗИКУНОВА Ирина Валериевна Хабаровский край 254,1 73 -20 КОНСТАНТИНОВ Алексей Дмитриевич Ярославская область 254,0 74 -3 БАКИН Владимир Гаврилович Кировская область 253,9 75 -18 ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна Калининградская область 252,0 76 -15 ДМИТРИЕВА Марина Авенировна Ивановская область 246,0 77 +1 ТЮЛЕНТИН Владимир Николаевич Республика Алтай 230,1 78 -6 ЕГОРОВА Альбина Егоровна Чувашия 229,0 79 -2 ЕГОРОВА Татьяна Борисовна Кабардино-Балкария 227,0 80 +2 НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович Адыгея 215,0 81 0 ПЕТРОВ Вячеслав Анатольевич Кемеровская область 72,0 82 +1 СМИРНОВ Анатолий Васильевич Марий Эл 60,1 83 +2 ЯНДИЕВ Магамет Джабраилович Ингушетия 43,0 84 -4 МАСЛОВ Александр Иванович Чукотский АО 28,0 85 -16 ЖЕРЕБИЛОВ Николай Иванович Курская область 18,0

Комментарии:

Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в мае стали Алексей Шапошников (Москва), Магомед Даудов (Чечня) и Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург).

СМИ сообщали о следующих основных событиях с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников заявил, что Москва соответствует всем требованиям для первого этапа отмены запретов, установленных из-за коронавируса, при этом напомнив, что люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания должны оставаться дома до полного снятия ограничений. Также СМИ сообщали, что председатель Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил доход в 1,95 миллиардов рублей в 2019 году продажей ценных бумаг.

Московская городская дума провела первое в истории городского парламента дистанционное заседание, в нем приняли участие 40 депутатов, сообщил председатель МГД Алексей Шапошников.

Председатель Парламента Чеченской Республики Магомед Даудов назвал сплетнями распространяемую информацию о болезни главы республики Рамзана Кадырова и призвал не беспокоиться о его здоровье. Кроме того, Магомед Даудов сообщил о смене главного врача Гудермесской районной больницы из-за разногласий с коллективом после выступлений медперсонала на фоне перепрофилирования учреждения для приема больных коронавирусом.

Жители Чечни обязаны носить в общественных местах защитные маски в целях профилактики коронавируса, заявил спикер республиканского парламента, глава оперативного штаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров отметил свое 65-летие. С юбилеем его поздравил, в частности, губернатор Александр Беглов. Также СМИ сообщали, что в Мариинском дворце в День города прошло заседание Законодательного собрания, работу парламента председатель ЗакСа Вячеслав Макаров начал с поздравления с праздником. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров сообщил, что церемония награждения знаком "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" перенесена на неопределенный срок в связи с эпидемией коронавируса.

Самые заметные перемещения в рейтинге у Хизри Шихсаидова (+53), Екатерины Прокопьевой (+36) и Александра Лутовинова (+33).

Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидов принял участие во встрече с Владимиром Путиным в режиме видеоконференции, в которой также участвовали глава Дагестана Владимир Васильев, главы федерального и республиканского Роспотребнадзора, муфтий Дагестана, федеральное министерство здравоохранения.

Председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева прокомментировала подписание меморандума о намерении объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа Александр Лутовинов также цитировался в федеральных СМИ в связи с меморандумом о намерении объединения с Архангельской областью.

Источник: Медиалогия