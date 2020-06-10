Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

/В России/

В числе основных задач документа – удовлетворение внутреннего спроса на энергоресурсы и развитие экспорта.

Уровень газификации российских регионов к 2024 году вырастет с 68,6% до 74,7%, а к 2035 году – до 82,9%. Такие показатели заложены в Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года, утверждённой Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

Помимо этого, в стратегии прогнозируется увеличение к 2024 году производства энергоносителей на 5–9% (по сравнению с 2018 годом), экспорта продукции топливно-энергетического комплекса (ТЭК) – на 9–15%, привлечение инвестиций в отрасль – в 1,35–1,4 раза.

В качестве стратегических целей ТЭК документ фиксирует содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике.

В числе основных задач – удовлетворение внутреннего спроса на энергоресурсы, развитие экспорта, модернизация и повышение доступности инфраструктуры, достижение технологической независимости, цифровая трансформация и обеспечение энергобезопасности.

Особое внимание в стратегии уделено расширению газотранспортной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, развитию мощностей по производству сжиженного природного газа, обеспечению устойчивости энергосистемы. Кроме того, сделан акцент на снижении негативного воздействия ТЭК на окружающую среду.

Положения документа будут детализированы в плане его реализации, а также в генеральных схемах развития отраслей топливно-энергетического комплекса.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.