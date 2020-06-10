ДОМ.РФ разместил биржевые облигации в объеме 15 млрд рублей под рекордно низкую ставку

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АО ДОМ.РФ разместил трехлетние облигации серии 001Р-08 объемом 15 млрд рублей.

Сбор заявок на выпуск прошел 4 июня. Ставка купона была установлена на уровне 5,5% годовых — это самый низкий показатель за всю историю размещений ДОМ.РФ. Впервые на российском рынке ставка по трехлетним корпоративным облигациям была установлена на рекордно низком уровне — 5,5%.

В сделке приняли участие крупные институциональные инвесторы, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании, банки, инвестиционные и страховые компании, а также физические лица. «Московская биржа» включила облигации АО ДОМ.РФ в первый уровень котировального списка.

Размещение облигаций АО ДОМ.РФ впервые проведено без участия сторонних инвестиционных банков, и во многом его успех обусловлен доверием к АО ДОМ.РФ со стороны рынка и системной работой по взаимодействию с инвесторами.

Источник: ДОМ.РФ