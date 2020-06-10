Крупная авария на сетях «Ейского группового водопровода» устранена

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8 июня в четыре часа утра диспетчер магистрального водопровода определил резкое увеличение расхода воды на МВ-1.

Бригада аварийно-восстановительного ремонта участка «Староминская магистраль» ремонтно-эксплуатационного управления «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» установила место порыва трубопровода. Подача воды в магистраль с участка головных сооружений, расположенных в поселке Октябрьский Ленинградского района, была остановлена.

Сложность устранения аварии заключалась в том, что поврежденный участок находится в низменной местности. И, чтобы начать работы, прежде предстояло спустить из участка магистрали, где произошел порыв, воду. Необходимо было также откачать воду из котлована, вырытого около места аварии.

На поврежденный участок трубы был уложен лист металла размером 1,2 на 0,25 метра и заварен электросваркой. К 18 часам восьмого июня авария была устранена и с участка головных сооружений в магистральный водопровод стала подаваться вода. Бригада аварийно-восстановительного ремонта участка «Староминская магистраль», следуя по трубопроводу, спускала из него воздух. А от станицы Староминской воздух из магистрали спускала бригада АВР из города Ейска. К слову, воспользовавшись остановкой магистрали, ейчане заменили на колодце № 17 вантуз, предназначенный для сброса воды.

К семи часам утра девятого июня магистраль была введена в штатный режим работы. Вода в Староминский, Щербиновский районы и город Ейск подается под давлением восемь атмосфер.

«Сейчас для нас очень важно, - отметил начальник РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Алексей Галась, - заполнить резервуары, поскольку за время устранения аварии уровень воды в резервуарах снизился очень сильно».

Источник: ГУП КК "Кубаньводкомплекс"