Криптовалюты в России передумали запрещать

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Единственный способ контролировать криптовалюты – допускать их на рынок ценных бумаг, не позволяя рассчитываться за товары при помощи этих валют , рассказал в интервью радио Sputnik руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового общества Василий Колташов.

Минэкономики не поддержало законопроект о запрете криптовалют и предложило контролировать их оборот. В министерстве предупредили, что закон может навредить экономике России.

"Совсем запретить криптовалюты не получится – проблемой является только то, как их контролировать. Способ только один – допустить их продажу в качестве спекулятивного инструмента, как вариант, ценных бумаг", – сказал Василий Колташов.

Криптовалюты будут в значительной мере пустыми, если не будут подкреплены использованием в торговле.

Именно это является целью авторов всех криптовалют. Но государство не должно допустить эти валюты в сферу денежного обращения. В России должна быть собственная, отдельная денежная система. Поэтому единственный способ допускать криптовалюты – допускать их на рынок ценных бумаг, не позволяя рассчитываться за товары при помощи этих валют. Хотя в темной зоне экономики криптовалюты все равно будут существовать, и никуда от них в ближайшее время не деться", – считает Василий Колташов.

Обновленный законопроект "О цифровых финансовых активах" разметили на сайте Госдумы в конце мая. Он содержит положения об уголовной отвественности за майнинг и операции с криптовалютами.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/