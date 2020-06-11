Банки хотят блокировать сомнительные операции без ответа клиента

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У банков должна быть возможность блокировки сомнительных операций, чтобы выстроить эффективную систему противодействия отмыванию денег, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Сейчас банки должны возобновлять подозрительные операции спустя два дня блокировки, даже если не удалось подтвердить легитимность перевода у клиента. Банки считают этот срок недостаточным и просят ЦБ исключить данную норму из закона, сообщают СМИ.

"Довольно часто клиенты проводят сомнительные операции и просто игнорируют запросы банка. По формальным основаниям банки обязаны исполнять их поручения. Когда регулятор оценивает деятельность банков и усматривает в этом нарушение норм 115 ФЗ, ответственность несут банки. Эта проблема существует, и инициатива банков связана с тем, что возникает некая коллизия – банки, не получив ответа от клиента, вынуждены проводить операцию даже в том случае, если она имеет откровенно сомнительный характер. Поэтому просят Центральный банк установить более простую и понятную норму. Если есть сомнительная операция, то пока не будет получена исчерпывающая информация о легитимности данной операции, банки должны иметь возможность заблокировать эту операцию", – сказал Юрий Твердохлеб.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/