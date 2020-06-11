Владимир Путин провел совещание по связи и IT-отрасли

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Главные тезисы и выводы (по версии РАЭК).

10 июня 2020 года Президент Российской Федерации В.В.Путин провел видео- совещание по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий и связи.?

РАЭК выделила основные тезисы, озвученные на совещании, разделив их на блоки:

Создание условий для ускорения развития отраслей цифровой экономики и IT?

Кадры для IT-отрасли?

Меры поддержки ИТ-отрасли?

Основные выводы?

"Чтобы ускорить восстановление нашей отрасли до докризисных параметров, необходима господдержка и сбалансированные меры стимулирования цифровой отрасли, государственные преференции и субсидии, а также поддержка спроса со стороны госкорпораций и поддержка экспорта. Кроме того, если мы хотим, чтобы в ИТ инвестировало не только государство, но и частные инвесторы, то нужен благоприятный деловой и инвестиционный климат.

Кроме того, нам нужна программа ускоренной подготовки кадров для IT-отрасли и связанных отраслей, подверженных интенсивной цифровой трансформации – чтобы сократить тот дефицит специалистов, который уже есть сегодня и который будет усугубляться в ближайшие 2-5 лет. То внимание к цифровой экономике и IT-отрасли, которое сегодня демонстрирует власть, подчеркивает, что Президент и руководство страны понимают значимость информационных технологий для российской экономики и готовы слушать мнение отрасли. Это, в свою очередь, внушает надежду на поддержку этих отраслей и совместную работу по ускорению вывода их из "кризисного сценария" развития", - отметил Сергей Плуготаренко, директор РАЭК. .

Источник: https://raec.ru/live/branch/11716/