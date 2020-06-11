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Законом Краснодарского края от 27.05.2020 № 4292-КЗ на территории края с 1 июля 2020 года введен специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - специальный налоговый режим).

Порядок определения налоговой базы, налоговый период и налоговые ставки, использование права на налоговый вычет, порядок исчисления и уплаты налога установлены Федеральным законом от 01.04.2020 № 101-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», предусматривающим возможность проведения эксперимента по установлению специального налогового режима (далее – Федеральный закон).

Налогоплательщиками налога на профессиональный доход (далее - налогоплательщики) признаются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим в порядке, установленном указанным Федеральным законом.

Профессиональный доход - это доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества.

При этом физические лица, применяющие специальный налоговый режим, освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц в отношении доходов, являющихся объектом налогообложения налогом на профессиональный доход (далее - налог). Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.

Объектом налогообложения признаются доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав). Датой получения доходов от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) признается дата получения соответствующих денежных средств или дата поступления таких денежных средств на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц, если иное не предусмотрено данным Федеральным законом. При реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг, имущественных прав) на основании договоров поручения, договоров комиссии или агентских договоров с участием посредника в расчетах доход считается полученным налогоплательщиком в последний день месяца получения посредником денежных средств.

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на специальный налоговый режим, обязаны встать на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика. Заявление о постановке на учет, сведения из паспорта гражданина Российской Федерации, фотография физического лица формируются с использованием мобильного приложения «Мой налог». Для граждан Российской Федерации, воспользовавшихся доступом к личному кабинету налогоплательщика для постановки на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика, представление сведений из паспорта гражданина Российской Федерации, фотографии физического лица не требуется.

Текст указанного Закона края размещен на официальном сайте администрации Краснодарского края (http://admkrai.krasnodar.ru) и официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

Источник: Сайт прокуратуры Краснодарского края