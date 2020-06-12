Российский экспорт нефти и газа обвалился в два раза

Эксперты оценили масштаб предстоящих потерь отечественной экономики.

Выручка российских компаний от поставок нефти и газа за рубеж, обеспечивающая солидную долю доходов федеральной казны, бьет антирекорды. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в апреле их прибыль от экспорта «черного золота» сократилась более чем на треть, а «голубого топлива» — более чем на половину. Причинами падения служат как снижение цен на энергоресурсы, так и сокращение реальных объемов поставок. Майская статистика может оказаться несколько лучше: только нефтяные котировки за этот месяц подросли вдвое. Впрочем, «вторая волна» коронавируса, которую предрекают пессимисты, грозит аннулировать наметившуюся положительную тенденцию.

В апреле экспорт нефти принес российским компаниям $4,4 млрд. И хотя объемы поставок за рубеж увеличились на 5%, выручка производителей оказалась почти на 40% меньше, чем в марте. Не лучше дела обстоят и с экспортом «голубого топлива». Отправив в апреле заграничным покупателям 12 млрд кубометров сырья (примерно на 18% меньше мартовских поставок), «Газпром» недосчитался почти 55% экспортной выручки.

Катастрофические потери отечественных добытчиков и продавцов углеводородного сырья вполне объяснимы. Объявленный в связи с пандемией коронавируса по всему миру карантин привел к сокращению спроса и потребления топлива. «Многие страны, в том числе Россия, закрыли свои границы, из-за чего серьезно упал объем авиаперевозок и пассажирооборота. По официальным данным, в сравнении с прошлым годом оба показателя снизились более чем на 90%. Кроме того, падение спроса в период низких цен позволило основным мировым импортерам значительно увеличить запасы и не приобретать излишние объемы сырья», — поясняет эксперт отдела инвестиционных стратегий «БКС Брокер» Виктор Зубов.

В результате, апрельские котировки нефти, от которых также зависит и стоимость газа, достигли минимальных отметок в этом году — около $19 за баррель. Временами на отдельных биржевых торгах цена барреля опускалась до минусовых отметок, что серьезным образом ударило по доходам отечественных добывающих компаний. Позднее практически до нуля опускалась и стоимость «голубого топлива».

Справедливости ради стоит отметить, что в апреле снизился экспорт практически всех российских отраслей. Почти вполовину меньше принесли зарубежные поставки электроэнергии; примерно на 20% упала выручка от зарубежных поставок кокса и каучука; на 15-20% сократились поставки хлопчатобумажных тканей и целлюлозы. Зато в этот месяц Россия удачно «торганула» золотом: наши зарубежные поставки драгметалла в апреле составили 42 тонны, что в натуральном выражении в 4 раза обгоняет мартовские показатели и в 14 раз выше аналогичного уровня 2019 года.

По итогам мая 2020 года большого роста экспорта нефти и газа ждать также не стоит, предупреждают эксперты. Отечественным авиакомпаниям так и не удалось восстановить в этом месяце ни уровень перевозок, ни пассажирооборот: в сравнении с тем же месяцем 2019 -го они по-прежнему отстают на 90%. «В свою очередь, избыток запасов «голубого топлива» в европейских и азиатских подземных газохранилищах не позволяет производителям наращивать экспорт», — отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По его прогнозам, в летний период российские доходы от экспорта на фоне повышения спроса и стабилизации цен будут постепенно восстанавливаться. Однако этот процесс может занять длительное время. Сейчас стоимость барреля колеблется в районе $40 (такая цена в принципе удовлетворяет российский бюджет, поскольку он рассчитан, исходя приблизительно из такой стоимости), однако подняться выше этого уровня «бочка» сможет не ранее осени.

Подобная перспектива создает проблемы с наполняемостью федерального бюджета, доходы которого как минимум на 50% формируются за счет нефтегазовой отрасли. Тем более, что многие эксперты ожидают удара повторной волны коронавируса, на отражение которой, по прогнозам главы Счетной палаты, потребуется еще 1-2 трлн рублей. На фоне падения экспорта нефти и газа, добывать их правительству придется сложнее. «Существует несколько прогнозов, как падение экспорта и последствия коронавируса повлияют на отечественную финансовую систему. По оценке ЕБРР, российский ВВП упадет на 4,5%, а Минэкономразвития ожидает дефицита бюджета в 8,5%. Такие прогнозы выглядят достаточно оптимистичными. Если готовиться ко второй вспышке пандемии, то сокращение ВВП нашей страны составит целых 10%. В любом случае, экспорт товаров и услуг из России по итогам 2020 года упадет на 21-24%, а импорт — на 17-18%», — считает Деев.