Сильный рубль - показатель смерти целых сегментов экономики России

О чем говорит укрепление валюты.

Очень часто слышу вопрос: в чем хранить сбережения - в рублях или в долларах?

Ну, я понимаю, когда такой глупый вопрос задает молодежь, жизни не видевшая, но когда люди старше 40 лет над этим голову ломают - вот уж диво!

Простой факт: с момента развала СССР рубль упал к доллару в 100 000 раз. Да, это не опечатка - в сто тысяч(!) раз - если считать от официального курса 66 копеек за доллар, и в 700 раз - если считать от "черного", рыночного курса в 100 рублей за доллар в 1991 году.

В 1991 году отдать за доллар 100 (сто!) советских рублей казалось совершеннейшей дикостью! Это ведь была заработная плата молодого специалиста за целый месяц! Но вот те, кто догадался перевести свои "деревянные" накопления в доллары даже по такому грабительскому курсу, через 5 лет потирали руки - они выиграли многократно. Менее чем через год рубль обесценился в 20 раз к базовому значению, через 4 года это уже было в 50 раз, потом был дефолт 1998 года, и так далее. Не буду все подробно расписывать, но арифметика - точная, можете не сомневаться.

В данный момент мы с вами переживаем очередной экономический катаклизм, в ходе которого экономика России опять просядет, да что там - уже просела. А каким будет очередной, "новый" курс рубля, предсказать не берутся даже опытнейшие трейдеры и экономисты.

Тем не менее, почти весь май мы с вами можем наблюдать совершенно парадоксальное явление: стремительное укрепление рубля к доллару.

Если в марте доллар доходил до отметки почти 82 рубля за доллар, то на минувшей неделе рубль поднялся до докризисного уровня - 68 рублей!

Казалось бы, надо радоваться. Но что-то мешает. Да оно и понятно: как может укрепляться российская валюта, если российская экономика находится в коме? Какую отрасль не возьми - всюду коллапс. Нефть упала в цене более чем в 2 раза. Даже сейчас, после "отскока" цена в полтора раза ниже, чем до кризиса. Но это - цена, а ведь сократились и объёмы нефтедобычи - в соответствии с договором ОПЕК на 20% от докризисного уровня. С газом ситуация аналогичная. В этом месяце, в связи с переполнением хранилищ газа в Европе, ожидалась картина, как с нефтью WTI в апреле - т.е. уход цены в отрицательную зону. Российские и норвежские поставщики газа резко сократили объёмы поставки в Европу, но цены все равно падают.

Аналогичное падение спроса на всё - металлы, лес, уголь, и т.д. Евросоюз и США, Индия и Китай - все сидели на карантине, да и после выхода из него активность значительно ниже докризисного уровня. Ниже активность - меньше потребность в топливе для автомобилей и самолетов, металле и угле, и прочем сырье.

Соответственно, если на все, что мы можем предложить миру, спрос в мире упал, то упали цены, упали объёмы продаж, и, следовательно, упали валютные поступления в Россию. Т.е. объективно долларов приходит сильно меньше, чем год назад. Почему же тогда падает цена на доллар? А всё просто: хоть приход долларов в страну уменьшился, но еще сильнее уменьшился спрос на них.

Кто генерировал спрос на валюту? Производители и продавцы автомобилей, компьютерной и бытовой техники - потому что значительная часть комплектующих, даже для отечественных автомобилей, закупается за рубежом за валюту. Также в импорте, а, следовательно, и в валюте нуждаются предприятия малого и среднего бизнеса - рестораны, кафе, салоны красоты, туристические агентства.

С введением мер "самоизоляции" государство обрекло их на банкротство, при этом не предоставив помощи.

Часть этих бизнесов уже умерла, остальные находятся на грани смерти. Практически около 8 миллионов человек, официально задействованных в предприятиях малого и среднего бизнеса, остались без работы. Но это только видимая часть.

Внешне все выглядит вроде бы неплохо: спрос на доллары упал, рубль укрепился - это же отлично, нам не нужно тратить фонд национального благосостояния и золотовалютные резервы. Но это все на поверхности. А под всем этим - трагедия миллионов россиян, которые не только потеряли малые и средние предприятия, которые создавали долгие годы, но потеряли и перспективу их восстановления.

Не надо думать, что это вас не коснется - по цепочке это коснется всех. Во-первых, исчезнет масса видов продукции и сервиса, которые создавали эти предприятия. Во-вторых, они давали заработок миллионам россиян, которые, в свою очередь, генерировали спрос на товары и услуги других предприятий: транспортных, складских, строительных, ремонтных, сельхозпроизводящих, и т.д. С умиранием одних видов бизнеса по цепочке пострадают и другие.

Российская власть решила "лечить" болезнь самым жестоким образом: просто лишив экономику денег.

Вы такое уже могли наблюдать в 2014-м году. Очень похожая история. Тогда Запад ввел санкции - лишил Россию доступа к дешевым кредитам. Огромное число крупных российских госкомпаний были закредитованы на западе, выплаты процентов по кредитам часто шли путем перекредитования. Как только доступ к кредитованию и перекредитованию закрыли, сразу же возник резкий дефицит долларов. И вот, осенью 2014 года мы увидели дикий взлет курса доллара к рублю - с 35 рублей до 60, а потом и вовсе до 86-ти - в моменте.

Вдобавок тогда, как и сейчас, упали цены на нефть и газ. Эксперты предрекали к марту 2015 дальнейший рост курса доллара до 120 рублей за доллар. Некоторые пессимисты вообще ждали, что доллар до 200 рублей вырастет.

И это были серьёзные экономисты, а не гадалки на кофейной гуще. Почему же тогда этого не случилось? Почему доллар с 86-ти быстро съехал на 65, а потом и вовсе падал до 55-ти рублей?

Да всё очень просто: власть решила проблему как обычно - за счёт простых людей. Ввели контрсанкции - то есть запретили импорт продовольствия из Евросоюза, США, Канады и т.д. Цена на продукты питания выросли в три раза, если кто не помнит. Соответственно, с трёхкратным ростом цен падает потребление и спрос. Импорт продовольствия, который генерировал значительную долю потребности в долларах и евро, упал в разы. Соответственно, спрос на валюту тоже сильно снизился. Поэтому курс доллара не дошел до 120 рублей, а колебался в коридоре от 55-ти до 75-ти рублей, постепенно "устаканиваясь" на уровне от 60 до 66 рублей.

Ценой такой "стабилизации" национальной валюты также был крах огромного числа мелких и средних бизнесов, обнищание населения.

Богатые стали богаче, бедные еще беднее. И сегодня все повторяется.

В это же самое время, в связи с пандемией коронавируса, по всему миру правительства активно запустили меры поддержки бизнеса и населения - сразу же, как только вынуждены были отправить всех на карантин.

Вот, к примеру, что пишет россиянин, эмигрировавших в Канаду три года назад:

"Пособие на одного ребенка 500 канадских долларов в месяц, в кризис увеличили до 800 долларов. Кроме того, сразу после начала карантина пришел чек на 1500 долларов, потом еще на 2000 долларов, хотя за помощью я никуда не обращался... Предприятия и индивидуальные предприниматели, которые не могут работать по тем или иным причинам, получают до 18 тысяч долларов в месяц. Если ты дополнительно несешь затраты - аренда, обязательные платежи, то до 40 тысяч долларов в месяц".

Похожую картину можно наблюдать и в США, и в Германии, и в других странах ЕС.

И только у России свой "особый путь".

Действия нашего правительства можно сравнить с действиями врача-коновала, который рассуждает так: "А ЗАЧЕМ ПАЦИЕНТУ С КРОВОТЕЧЕНИЕМ ПЕРЕЛИВАТЬ КРОВЬ? ОНА У НЕГО ВСЕ РАВНО ВЫТЕЧЕТ!"

Правительство РФ лишь на минувшей неделе только подготовило проект Национального плана экономического восстановления! Видимо, лекарство умирающей экономике дадут тогда, когда она окончательно умрет.

Деньги - это кровь экономики. Если их не вливать, то финал предсказуем. Вот почему доллар падает к рублю. Если все россияне вымрут, то доллар в России никому не будет нужен, и будет стоить ноль рублей и ноль копеек. Вот это будет небывалое укрепление рубля!

Возникает традиционный российский вопрос: тогда зачем ЦБ так укрепляет рубль? Кому это выгодно?

А вы сами подумайте, кому? Тем, у кого, в отличие от подавляющего большинства россиян, полным полно "деревянных" рублей, и кому эти "деревянные" мало интересны - ведь своё состояние они измеряют в долларах. Речь о российских миллиардерах и олигархах. Вот они как раз в данный момент с удовольствием конвертируют свои рубли в так кстати (случайно ли?) подешевевший доллар.

Вот эти вот ребята и получили выгоду от всего происходящего:

Российские миллиардеры разбогатели за время пандемии на 62 миллиарда долларов!

Конвертировали они их, как вы понимаете, не по 82 рубля за доллар.

Ну, а вы, уважаемые читатели - держитесь.