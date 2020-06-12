Банки собрались блокировать сомнительные денежные переводы: пострадают обычные россияне

/В России/

Что кроется под желанием одолеть мошенников.

У банковского сообщества новая идея – блокировать сомнительные денежные переводы клиентам-физлицам без их согласия. Причем не в течение двух рабочих дней, как это предусмотрено законом «О национальной платежной системе», а, так сказать, бессрочно. Речь идет о случаях, когда получатели по каким-то причинам не подтверждают транзакцию. «За два рабочих дня клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенничества», — указано в обосновании предложения, адресованного ЦБ. Но есть и контрдоводы. Как быть, если человек оказался в больнице, труднодоступной местности или за границей, где действует жестокий роуминг? Если он лишен возможности оперативно позвонить в банк?

Право приостанавливать подозрительную акцию на два дня банки получили в сентябре 2018 года. А в 2019-м они предложили ЦБ увеличить срок, за который необходимо связаться с клиентом. Регулятор тогда усомнился в эффективности этой меры, и дискуссия плавно перетекла в год нынешний, где из-за пандемии затянулась еще дольше. Сегодня Ассоциации банков «Россия» (АБР) подходит к вопросу весьма радикально, настаивая на бессрочной блокировке в сомнительных случаях. Но, чтобы не рубить сплеча и минимизировать риски, ЦБ рекомендовал Ассоциации ФинТех (АФТ) подготовить и предоставить дополнительную аргументацию.

Категории «сомнительности» сформулированы ЦБ, и их более ста. Например, если операции осуществляются по счетам, открытым на разных физлиц, а у банка нет данных об их близком родстве, есть повод заподозрить неладное.

С одной стороны, клиентам банков не стоит бояться за свои средства – они по-прежнему останутся на счету. С другой - могут возникнуть проблемы со срочными переводами, когда по условиям сделки необходимо экстренно провести транзакцию, рассуждает руководитель направления аналитического контента «БКС Брокер» Иван Копейкин. Поэтому прежде, чем реализовать инициативу, банкам и регулятору нужно будет проконсультироваться с техническими экспертами и все тщательно взвесить. По мнению старшего аналитика «Финам» Сергея Дроздов, у предлагаемой банками меры есть как плюсы, так и очевидные издержки. Скажем, человек решил купить автомобиль за 1,5 млн рублей, причем у частного лица, перевел тому деньги на карту, а банк операцию заблокировал. Придется звонить в банк и подтверждать свою причастность, и не факт, что это сходу удастся сделать.

Проблема может возникнуть и по технической причине: клиент попал в больницу, уехал отдыхать за границу, или оказался в глухих местах, где нет связи – вариантов не уложиться в два дня может быть множество, отмечает Дроздов. Понятно, что у банков свои резоны: они ведет давнюю борьбу с мошенническими схемами и приемами, и если, к примеру, с какого-то счета исчезли деньги, то рискуют получить исковое заявление от клиента. Тому будет несложно добиться компенсации с помощью грамотных юристов. По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, хоть система защиты от аферистов и не совершенна в банковской сфере, доля сомнительных переводов физлицам крайне мала, она составляет лишь около 1% от общего количества. Лучше уж такая система, чем никакая. В любом случае, денежные средства никуда не исчезают: стоит человеку позвонить в банк, подтвердить перевод – и финансовая организация снимет блокировку.

Банки понять можно: мошенничество — это сейчас одна из главных проблем финансового сектора, - говорит руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. По его словам, если держатель карты не вышел на связь за два дня, очень высока вероятность того, что перевод совершен нечистым на руку человеком. По статистике ведущих розничных банков, это происходит в 90% случаях. Есть также риск, что аферист может прикинуться клиентом, и, предварительно мошенническим образом разузнав у того нужные реквизиты, позвонить в банк и попытаться добиться разблокировки транзакции. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию и исключить риск остаться в нужный момент без средств, берите с собой наличные, советует Разуваев. Сейчас это особенно актуально: после выхода из карантина парикмахерские, салоны красоты и многие кафе отказываются принимать банковские карты — их услуги только за кэш.

Не так давно ЦБ раскрыл объем сомнительных операций в банковском секторе за 2019 год. Самым популярным видом мошенничества оказалось обналичивание (на общую сумму в 32 млрд рублей) через выдачу денег физическим лицам со счетов, включая платежные карты. Следом шли выдачи юридическим лицам (14 млрд рублей) и индивидуальным предпринимателям (2 млрд рублей).

Источник: Московский Комсомолец