Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию для строительства ЖК «Красина» в Новороссийске

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Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство жилого комплекса «Красина» в Новороссийске. Застройщиком проекта выступает ГК «Вита-СТРОЙ», размер кредитной линии составит 2 млрд 139 млн рублей.

Средства проектного финансирования застройщик направит на строительство четырех 12 этажных домов на 1 430 квартир. Проект реализуется в районе с благоприятной экологической обстановкой и удобной транспортной доступностью — в 7 минутах езды до центра города, 15 минутах езды до побережья и 25 минутах до озера Абрау-Дюрсо.

«Реформа по переходу отрасли жилищного строительства на проектное финансирование с использованием счетов эскроу успешно реализована во всех регионах страны. На сегодняшний день уже треть всех проектов возводятся по новым правилам — со стабильным доступом к финансированию на максимально выгодных условиях. Банк ДОМ.РФ в постоянном режиме продолжает принимать заявки от застройщиков, заключать сделки по предоставлению проектного финансирования», — рассказала вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

Источник: ДОМ.РФ