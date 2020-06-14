МФЦ смогут вводить особый порядок предоставления государственных и муниципальных услуг

/В России/

Новые правила будут действовать до конца 2020 года.

Уполномоченные многофункциональные центры (МФЦ) смогут самостоятельно определять особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в 2020 году. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь, в частности, идёт об ограничении количества функционирующих окон МФЦ, дистанционной работе с заявителями, о временном сокращении перечня доступных услуг. Решения будут приниматься исходя из эпидемиологической обстановки и с одобрения региональных властей.

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования также получили право при необходимости переходить на особый порядок работы по наиболее востребованным услугам. Они смогут вводить упрощённые правила идентификации клиентов и получения документов, а также ограничивать личный приём посетителей.

При переходе на особый порядок работы внебюджетные фонды и МФЦ должны будут информировать заявителей о новом формате предоставления услуг.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.