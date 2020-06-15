Третьяковская галерея откроется для посетителей 3 июля

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Государственная Третьяковская галерея перенесла открытие здания в Лаврушинском переулке с 16 июня на 3 июля.

"Третьяковская галерея планирует открыться для посетителей 3 июля", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе галереи в понедельник.

В этот день планируется открыть здание в Лаврушинском переулке и Инженерный корпус. Здание Новой Третьяковки на Крымском Валу также откроется в начале июля.

Решение о переносе открытия связано с тем, что галерее необходимо время для того, чтобы подготовить здание к приему посетителей с учетом рекомендаций, подготовленных Роспотребнадзором, а также для того, чтобы завершить ремонтные работы, начатые в галерее во время пандемии коронавируса.

Ранее гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщала, что здание галереи в Лаврушинском переулке откроется для посетителей после вынужденного карантина из-за коронавируса 16 июня, а Новая Третьяковка — с 1 июля.

Источник: https://tourism.interfax.ru/