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"СиЛА" возобновляет полеты из Улан-Удэ в Читу и на остров Ольхон

Авиакомпания "СиЛА" возобновляет рейсы из Улан-Удэ в Читу и в поселок Хужир на острове Ольхон (Байкал), приостановленные в конце марта из-за COVID-19, говорится в сообщении Минтранса Бурятии.

Первые перелеты назначены на 17 июня.

На рейсах Улан-Удэ — Хужир и Улан-Удэ — Чита по-прежнему действуют льготные тарифы, доступным всем пассажирам в рамках постановления правительства РФ от 25 декабря 2013 года N1242 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории РФ и формирование региональной маршрутной сети РФ".

Как сообщалось, отмена данных рейсов была связана с низкой загрузкой самолетов. В частности, на остров Ольхон загрузка обеспечивалась в основном за счет туристов.

Также сообщалось, что власти единственного на острове Ольхон Хужирского муниципального образования с 31 марта ограничили въезд на остров из-за угрозы завоза и распространения коронавируса. На территории острова был введен паспортный контроль, допускались только местные жители.

Ольхон — самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале, его длина 73,5 км, ширина до 15 км. Соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой. Является самым популярным местом отдыха туристов в Иркутской области. Входит в состав Прибайкальского национального парка.

Источник: https://tourism.interfax.ru/

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Категория: Новости / В России

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"СиЛА" возобновляет полеты из Улан-Удэ в Читу и на остров Ольхон