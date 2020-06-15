/В России/

Банк ДОМ.РФ запустил новый процесс открытия расчетного счета для малого бизнеса

Банк ДОМ.РФ запустил новый автоматизированный процесс открытия расчетного счета для компаний малого бизнеса — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Новый бизнес-процесс позволяет клиентам открыть счет за 30 минут.

Подробная информация с реквизитами счета направляется клиенту на e-mail и мобильный телефон сразу же после подачи заявления. ИТ-решение, реализованное на омниканальной цифровой платформе компании «Диасофт», обеспечивает полную автоматизацию операционной деятельности и проверок, что значительно сокращает сроки открытия счета.

Следующий этап проекта предполагает создание личного кабинета, в котором клиенты смогут самостоятельно загружать необходимые документы, назначать встречи представителям банка и отслеживать статусы заявок.

Источник: ДОМ.РФ

Просмотров: 51 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Добавить комментарий

Последние новости

Владимир Синяговский: Общероссийское голосование — событие, важное не только для Отечества, но и для каждой семьи

Русфонд обращается за помощью!

Владимир Жириновский предложил увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей

Из "Ведомостей" уходят все заместителя главного редактора

Владимир Жириновский предложил "продлить лето"