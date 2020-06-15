Из "Ведомостей" уходят все заместителя главного редактора

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Все заместители главного редактора "Ведомостей" объявили об увольнении в знак протеста против назначения на пост главреда Андрея Шмарова, сообщила газета. Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян проработали в газете около 15 лет, Александр Губский работал в "Ведомостях" с момента основания издания.

Из газеты также уходит и.о. шеф-редактора сайта vedomosti.ru Александра Чунова.

И.о. шеф-редактора vedomosti.ru Александра Чунова рассказала радио Sputnik, последовала ли какая-то реакция на решение об увольнении.

"Насколько я знаю, пока никаких изменений каких-то апдейтов после этого письма не было. Конкретно мое заявление еще не подписано, я только уведомила руководство и завтра собираюсь его подписать, про остальных сотрудников не знаю", – сказала Александра Чунова.

Напомним, ранее совет директоров "Бизнес ньюс медиа", издателя "Ведомостей", рекомендовал назначить главным редактором Шмарова, против которого выступали в коллективе издания.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/