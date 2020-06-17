15 банков подали заявки на участие в программе субсидирования ставки по кредитам застройщикам

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Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в рамках совещания с представителями регионов рассказал, что 15 кредиторов подали заявления на участие в программе субсидирования ставок по кредитам, выданным застройщикам, через Единую информационную систему жилищного строительства.

Напомним, меры поддержки строительной отрасли реализуются в соответствии с поручениями Президента РФ. В частности, он поручил субсидировать процентную ставку на кредиты для застройщиков, которые сохранят занятость и завершат строительство по проектам, запланированным на 2020–2021 годы. ДОМ.РФ выступает оператором программы.

Источник: ДОМ.РФ.