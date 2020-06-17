Новороссийская таможня информирует – с 1 июля в России вводится обязательная маркировка обуви, лекарств и табачной продукции

/В России/

Новороссийская таможня информирует о принятии Правительством Российской Федерации решения – с 1 июля 2020 г. на территории Российской Федерации вступает в силу запрет на оборот немаркированной продукции сразу нескольких товарных групп – все лекарственные средства, табачная продукция и обувь.

Начиная с этой даты, производство, импорт, оптовая и розничная продажа обуви, табачной продукции и лекарств без маркировки в России станет невозможной.

– Маркировка товаров является наиболее эффективным оружием в борьбе с рынком незаконной продукции. Маркировка товара происходит следующим образом - на товары наносятся средства идентификации в виде RFID-меток (метка радиочастотной идентификации), QR-кода, Data Matrix. Такой код является уникальным и содержит информацию о качественных характеристиках товара, – пояснила исполняющий обязанности начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров таможни Юлия Курдиманова. – Мы в свою очередь, в рамках полномочий, будем осуществлять контроль за оборотом табачной, обувной продукции и лекарственных препаратов, с помощью средств идентификации проверять маркировку товаров, выявлять нарушения. За оборот немаркированных товаров и нарушение порядка маркировки предусмотрена административная и уголовная ответственность. Вся немаркированная продукция будет подлежать конфискации.

Маркировка может осуществляться до помещения товаров под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта.

В 2020-2021 годах требования по обязательной маркировке распространятся и на другие виды продукции: духи и туалетная вода, фотоаппараты и лампы-вспышки, шины, товары легкой промышленности.

Источник: Новороссийская таможня