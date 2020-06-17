Стартовал конкурс на предоставление грантов Президента для некомерческих организаций в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции

/В России/

Начался приём заявок на участие в специальном конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

О проведении конкурса Владимир Путин объявил 8 июня 2020 года на встрече с работниками социальных учреждений и некоммерческих организаций.

В рамках конкурса будут распределены средства, выделенные по распоряжению главы государства из резервного фонда Президента для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и её последствиями.

На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих неправительственных организаций, предусматривающие осуществление деятельности по следующим направлениям:

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.

Заявки на участие в конкурсе формируются и подаются в электронной форме на официальном сайте Фонда президентских грантов президентскиегранты.рф.

Приём заявок продлится до 15 июля 2020 года.

Итоги конкурса будут подведены до 31 августа 2020 года. Финансирование поддержанных проектов начнётся с 1 сентября 2020 года.

Условия и порядок проведения конкурса, в том числе требования к заявке на участие в конкурсе, определяются положением о конкурсе, опубликованным на официальном сайте Фонда президентских грантов президентскиегранты.рф.

Источник: http://www.kremlin.ru/